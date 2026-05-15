Εύκολο μωσαϊκό: Το γλυκό των παιδικών μας χρόνων έτοιμο σε 15 λεπτά

Όταν ήμασταν παιδιά τα απογεύματα του καλοκαιριού μας είχαν γεύση από μωσαϊκό. Τότε που ανοίγαμε συνέχεια το ψυγείο για να δούμε αν έχει παγώσει αυτο το νόστιμο γλυκό που φτιάχνεται σε 15 λεπτά και μπορούμε να το φάμε μόνο του ή να το σερβίσουμε με παγωτό.

Βήμα βήμα θα δούμε τη συνταγή για το πιο νόστιμο μωσαϊκό.

Υλικά

250 γρ. βούτυρο, λιωμένο

250 γρ. μπισκότα τύπου πτι-μπερ

250 γρ. άχνη ζάχαρη

50 γρ. κακάο

50 γρ. καρύδια χοντροκομμένα

3 κ.σ. κονιάκ ή λικέρ της αρεσκείας σας

Ελάχιστο αλάτι

Εκτέλεση

Χτυπάμε στο μίξερ ή με σύρμα χειρός το βούτυρο μαζί με την άχνη και το κακάο μέχρι να αφρατέψει το μείγμα.

Προσθέτουμε τα χοντροκομμένα καρύδια και το αλάτι και ανακατεύουμε.

Σε μια λεκάνη σπάμε απαλά τα μπισκότα με τα χέρια μας και μουσκεύουμε με το κονιάκ.

Μεταφέρουμε τα μπισκότα στο μπολ με το κακάο και ανακατεύουμε.

Απλώνουμε ομοιόμορφα το μείγμα μας σε μια λαδόκολλα και τυλίγουμε σε ρολό.

Στη συνέχεια τυλίγουμε το ρολό μας με μια μεβράνη και τυλίγουμε τις άκρες σαν καραμέλα. Αυτό θα μας βοηθήσει να δώσουμε σχήμα στο μωσαϊκό μας. Είναι σημαντικό να τυλίξουμε σφιχτά το γλυκό μας.

Αφήνουμε το μωσαϊκό στο ψυγείο για τουλάχιστον 4 – 5 ώρες για να σφίξει.

Tips: Κόβουμε σε ρολό το μωσαϊκό και αν θέλουμε μπορούμε να σερβίσουμε με παγωτό βανίλια.

Μπορούμε αν θέλουμε να προσθέσουμε 1 κουτί από ζαχαρούχο γάλα μαζί με το βούτυρο και το κακάο. Απλώς θα γίνει πιο βαρύ και επειδή θα είναι πολύ γλυκό αφαιρούμε λίγη από τη ζάχαρη άχνη.

Αν μας δυσκολεύει το τύλιγμα του γλυκού μπορούμε να ακολουθήσουμε τη διαδικασία και να τοποθετήσουμε το μωσαϊκό μας σε ένα ρηχό ταψάκι ή ορθογώνια φόρμα κέικ.

