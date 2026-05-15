OPEN κολύμβηση: Πρωταθλητής ο Κακουλάκης με ατομικό ρεκόρ – Επιβεβαίωσε το όριο για το ευρωπαϊκό εφήβων ο Χουρδάκης
clock 20:47 | 15/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η πρώτη μέρα στο 95ο εθνικό πρωτάθλημα κολύμβησης Open κατηγορίας και το 3ο πανελλήνιο πρωτάθλημα κολύμβησης κατηγορίας Νέων Ανδρών/Νέων Γυναικών Κ23, είχε αρκετές επιτυχίες από Ηρακλειώτες αθλητές-τριες.

Η Ειρήνη Ψαρουδάκη (Ωρίωνας Ηρακλείου) στα 800 μ ελεύθερο ήρθε 2η με 9:02.23 .Στους άνδρες συμμετείχαν οι κορυφαίοι μας αθλητές στις μεγάλες αποστάσεις. Επικράτησε για πρώτη φορά, ο Βασίλης Κακουλάκης (ΠΑΟΚ,Ωριωνας) με 7:55.90 που αποτελεί ατομικό του ρεκόρ. Δεύτερος ο Κωνσταντής Χουρδάκης (Ολυμπιακός,Τρίτωνας) που με επίδοση 7:58.93 επιβεβαίωσε το όριο πρόκρισης στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων/νεανίδων 2026 στο Μόναχο. Πλησίασε παράλληλα το πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων που έχει ο Κακουλάκης με 7:58.26.Στις δηλώσεις του στην κάμερα του Pisina.net, ο Κακουλάκης εμφανίστηκε ικανοποιημένος τόσο από τη νίκη όσο και από την επίδοσή του, τονίζοντας πως η συνεχής δουλειά αποδίδει καρπούς.

Θα τη θυμάται αυτή τη δεύτερη συνεχή νίκη του στα 200μ μικτή ατομική του πανελλήνιου πρωταθλήματος ο Απόστολος Παπαστάμος (Ολυμπιακός). Σε μια κούρσα που προβλεπόταν ανταγωνιστική, επικράτησε με 1:58.89 που το έδωσε το εισιτήριο της συμμετοχής στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2026 στο Παρίσι και το παγκόσμιο πρωτάθλημα 2027 στη Βουδαπέστη.

Με όπλο το ελεύθερο όπου πραγματοποίησε μια φανταστική κούρσα (29.21) η Γερμανίδα, Νικόλ Μάιερ (ΑΟ Παλαιού Φαλήρου) πήρε την νίκη στα 200μ μικτή ατομική με χρόνο 2:15.24. Νίκησε την Άρτεμις Βασιλάκη (Τρίτωνας) που τερμάτισε σε 2:15.24. Τρίτη ήταν η Μαρία-Ευφροσύνη Στρατάκη (Ολυμπιακός,Πρωταθλητές Ηρακλείου) 2:21.33. Η Βασιλάκη πέρυσι στη Θεσσαλονίκη είχε νικήσει με τρομερό πανελλήνιο ρεκόρ 2:13.91.

Η ομάδα του ΑΟ Παλαιού Φαλήρου με τους Ευαγγελία Παπαδοπούλου, Μιχάλη-Γιώργο Τσαβαρή, Γεωργία Δαμασιώτη και Νίκο Σπαθαράκη(Αργοναύτες) κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο στο 3ο πανελλήνιο πρωτάθλημα κολύμβησης κατηγορίας Νέων Ανδρών/Νέων Γυναικών Κ23

Νίκησε στο αγώνισμα της σκυταλοδρομίας 4Χ100 μικτή ομαδική mixed με ρεκόρ αγώνων 3:58.11 .

