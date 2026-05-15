Eurovision 2026: O Akylas έπεσε στην 3η θέση στα στοιχήματα

Με φόρα ξεκίνησε για τη Βιέννη ο Akylas και πέρασε με άνεση και ενθουσιασμό στον μεγάλο τελικό της Eurovision από τον Α’ ημιτελικό. Μάλιστα, για πολλές μέρες η Ελλάδα ήταν στη 2η θέση στα στοιχήματα.

Ωστόσο, μετά το πέρας του Β’ ημιτελικού της Eurovision, το σκηνικό έχει αλλάξει. Η Αυστραλία που διαγωνίστηκε σε αυτόν με την Delta Goodrem «μάγεψε» στη σκηνή και πλέον βρίσκεται στη 2η θέση των προβλέψεων, ρίχνοντας τον Akyla στην 3η.

Πλέον η σειρά της 10άδας είναι διαφορετική. Σύμφωνα με τις προβλέψεις για τη νίκη στη Eurovision την Παρασκευή (15.05.2026), η Φινλανδία παραμένει στην κορυφή, ανεβάζοντας μάλιστα τα ποσοστά της σε 43%. Στη 2η θέση είναι η Αυστραλία με 15% πιθανότητα νίκης, ακολουθεί η Ελλάδα στην 3η θέση με 8% και 4ο είναι το Ισραήλ με 7%.

Στην 5η θέση βρίσκεται η Ρουμανία με 5% πιθανότητες νίκης, στην 6η η Δανία με 4%, στην 7η η Ιταλία με 3%, στην 8η η Βουλγαρία με 3%, στην 9η η Γαλλία με 2% και στη 10η η Μάλτα με 2%, ενώ η Σουηδία δε βρίσκεται πλέον στη 10άδα.

Διαβάστε επίσης

Metallica: Οι εισπράξεις από τη συναυλία στην Αθήνα

Ακύλας για Eurovision: "Φοβάμαι πολύ ότι μια θέση εκτός της πρώτης μπορεί να απογοητεύσει"