Ηλιούπολη: Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την αναπαραγωγή βίντεο και των σημειωμάτων των 17χρονων

Στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης με τη μορφή του κατεπείγοντος προχωρά η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, μετά από παραγγελία του Αρείου Πάγου, αναφορικά με τη δημοσιοποίηση των σημειωμάτων που άφησαν τα 17χρονα κορίτσια στην Ηλιούπολη πριν πέσουν στο κενό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισαγγελίας του ανωτάτου δικαστηρίου, “αφορμή δημοσιεύματα στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα που αναφέρονται στη διαρροή-δημοσιοποίηση των σημειωμάτων και αποδίδονται στα δύο 17χρονα ανήλικα που φέρονται ότι αυτοκτόνησαν και με την αναπαραγωγή εικόνας (video), από τον τόπο του συμβάντος, παραγγείλαμε τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στη διεξαγωγή επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προς διαπίστωση αυτεπαγγέλτως διωκομένων πράξεων”.

Στην παραγγελία προς τις εισαγγελικές αρχές η Εισαγγελία τους Αρείου Πάγου κάνει λόγο για “απαράδεκτη από κάθε άποψη δημοσιοποίηση των σημειωμάτων που αποδίδονται στα δύο 17χρονα ανήλικα που φέρονται ότι αυτοκτόνησαν και με την αναπαραγωγή εικόνας (VIDEO) από τον τόπο του συμβάντος, αποκαλύπτοντας, πλην άλλων, την ταυτότητα των θυμάτων και των οικείων τους”.

Οπως επισημαίνεται, “η διερεύνηση της διαρροής – δημοσιοποίησης των ανωτέρω κρίνεται ιδιαιτέρως επιβεβλημένη ενόψει του κινδύνου που ενδέχεται να προκαλέσει στη δημόσια σφαίρα η ανεξέλεγκτη δημοσιοποίηση σχετικών στοιχείων και λεπτομερειών, ιδίως ως προς την πιθανή ψυχική επιβάρυνση ή μιμητική επίδραση σε άλλους ευάλωτους ανηλίκους ή πρόσωπα με ευαλωτότητα καθώς και της ανάγκης προστασίας της προσωπικότητας, της μνήμης των ανηλίκων και της ιδιωτικής ζωής των οικείων τους”.

Υπενθυμίζεται πως την τελευταία της πνοή άφησε την Πέμπτη (14/5) και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια, η οποία το πρωί της Τρίτης (12/5) έπεσε μαζί με τη συμμαθήτριά της από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.

Οι δύο ανήλικες είχαν μεταφερθεί αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου η πρώτη κοπέλα υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα στα τραύματά της. Η δεύτερη διακομίστηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 17χρονη έφερε πολύ βαριά τραύματα και ήταν πολυτραυματίας. Περισσότεροι από 20 γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για τη σταθεροποίησή της, ωστόσο η κατάστασή της δεν επέτρεψε τελικά την αναστροφή της κλινικής εικόνας. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, η ανήλικη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η επιθυμία των γονιών της Μελίνας

Στο μεταξύ, οι γονείς της 17χρονης Μελίνας, που έχασε την ζωή της την Τρίτη, κάλεσαν όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της κόρης τους, αντί στεφάνων, να προχωρήσουν σε δωρεά προς «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στηρίζοντας έτσι παιδιά που έχουν ανάγκη από φροντίδα, προστασία και ελπίδα.

«Με αυτή την κίνηση, η μνήμη της Μελίνας θα συνεχίσει να φωτίζει τις ζωές των παιδιών που χρειάζονται φροντίδα, προστασία και ελπίδα», αναφέρεται στην ανακοίνωση του οργανισμού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: