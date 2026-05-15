ΠΑΡ.15 Μαΐ 2026 16:23
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Κρήτη: Χειροπέδες σε 35χρονο για φυσίγγια και κροτίδες
Περιπολικό
clock 15:22 | 15/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Στα χάρια των αρχών βρίσκεται από χθες το βράδυ ένας 35χρονος άνδρας ο οποίος συνελήφθη έχοντας στην κατοχή του 38 φυσίγγια και 40 κροτίδες, έπειτα από σχετικό έλεγχο που έγινε στο αυτοκίνητό του.

Συγκεκριμένα:

Συνελήφθη χθες (14.05.2026) το βράδυ σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου από αστυνομικούς του Τμήματος

Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου 35χρονος ημεδαπός για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων και

βεγγαλικών.

Ειδικότερα από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο που

οδηγούσε ο 35χρονος κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 38 φυσίγγια και 40 κροτίδες. Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μυλοποτάμου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Σύλληψη Φυσίγγια Κροτίδες
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis