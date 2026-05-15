Κρήτη: Χειροπέδες σε 35χρονο για φυσίγγια και κροτίδες

Στα χάρια των αρχών βρίσκεται από χθες το βράδυ ένας 35χρονος άνδρας ο οποίος συνελήφθη έχοντας στην κατοχή του 38 φυσίγγια και 40 κροτίδες, έπειτα από σχετικό έλεγχο που έγινε στο αυτοκίνητό του.

Συγκεκριμένα:

Συνελήφθη χθες (14.05.2026) το βράδυ σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου από αστυνομικούς του Τμήματος



Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου 35χρονος ημεδαπός για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων και



βεγγαλικών.

Ειδικότερα από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο που



οδηγούσε ο 35χρονος κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 38 φυσίγγια και 40 κροτίδες. Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μυλοποτάμου.

