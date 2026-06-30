Αντζελίνα Τζολί: "Δεν έχω βγει ραντεβού εδώ και 10 χρόνια"

Η Αντζελίνα Τζολί στο Entertainment δήλωσε πως έχει να βγει ραντεβού εδώ και δέκα χρόνια, αποκαλύπτοντας ότι η προσωπική της ζωή πέρασε σε δεύτερη μοίρα μετά τον χωρισμό της από τον Μπραντ Πιτ.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω βγει ραντεβού από το διαζύγιό μου. Έτσι, έχω κάπως πείσει τον εαυτό μου ότι αυτή η πλευρά της ζωής μου δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα όσο επικεντρώνομαι στα παιδιά μου και στην οικογένειά μου», είπε χαρακτηριστικά.

«Νομίζω ότι, με κάποιον τρόπο, με βοηθούν να ξαναβρώ τον παλιό μου εαυτό. Η επιθυμία μου να τις δω δυνατές, τρυφερές, γεμάτες πίστη αλλά και αποφασιστικότητα, μου θυμίζει ποια ήμουν. Πιστεύω πως τώρα θέλουν να μην με βλέπουν μόνο ως "μαμά"», είπε.

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