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GOSSIP - LIFESTYLE

Το «Michael» για τον Μάικλ Τζάκσον ξεπέρασε το «Oppenheimer»

jack
clock 23:00 | 29/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στο δέκατο Σαββατοκύριακο προβολής του στο παγκόσμιο box office, το φιλμ Michael της Lionsgate συνεχίζει να γράφει ιστορία, αποτελώντας πλέον τη βιογραφική ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών.



Με συνολικά έσοδα 977,4 εκατομμύρια δολάρια, η κινηματογραφική μεταφορά της ζωής του Μάικλ Τζάκσον σε σκηνοθεσία του Αντουάν Φουκουά, κατέρριψε το ρεκόρ του Opperhaimer της Universal η οποία έχει αναλάβει τη διεθνή διανομή του «Michael» στις αίθουσες, με εξαίρεση την Ιαπωνία και τη Ρωσία.



Σύμφωνα με το Deadline, το «Oppenheimer» είχε ολοκληρώσει την εντυπωσιακή του διαδρομή στα 975,8 εκατομμύρια δολάρια. Η επίδοση του είχε ενισχυθεί σημαντικά από τον θρίαμβο στα Όσκαρ με 7 βραβεία, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας για τον Κρίστοφερ Νόλαν, αλλά και από την πρεμιέρα που έγινε στην Ιαπωνία τον Μάρτιο του 2024, οκτώ μήνες μετά την αρχική κυκλοφορία.

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