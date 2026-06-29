Γερονικολού για Τσιμιτσέλη: "Μετά από πολύ καιρό βαριέσαι να τσακωθείς"

Η Κατερίνα Γερονικολού αναφέρθηκε στην σχέση της με τον σύντροφό της, Γιάννη Τσιμιτσέλη με τον οποίο συνεργάζονται επί σκηνής.

«Κυρίως γιατί είμαστε διαφορετικοί. Για το σπίτι, για το πρόγραμμα. Μετά από πολύ καιρό βαριέσαι κιόλας να τσακωθείς. Τον έχεις αποδεχτεί τον άλλον με τα καλά του και με τα κακά του», είπε χαρακτηριστικά.

«Αυτό είναι και αυθόρμητο και έτσι είναι αυτή η δουλειά, κρινόμαστε. Νομίζω ότι έχει δυνατό στομάχι, το κάνει ούτως ή άλλως πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν το ξέρει ότι το κάνει πολύ καλά, αλλά θεωρώ ότι το κάνει πάρα πολύ καλά γιατί είναι αυθεντικός, γιατί έχει χιούμορ, γιατί είναι ο εαυτός του. Οπότε αυτό που χρειάζεται για την τηλεόραση πιστεύω ότι το έχει», πρόσθεσε.

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