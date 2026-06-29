Βαρθακούρη: "Έκλαιγα στο μπάνιο, έλουζα τα μαλλιά μου και έφευγαν τούφες, είχα μια απελπισία"

Μία από τις πιο δύσκολες στιγμές που έχει ζήσει όταν κάηκε το σπίτι της με τον Χάρη Βαρθακούρη περιέγραψε η Αντελίνα στην εκπομπή Happy Day.

«Η φωτιά στο σπίτι μας, ήταν ένα από τα πολλά άσχημα, που έχει συμβεί σε πάρα πολύ κόσμο. Σε άλλους έτυχε λόγω των πυρκαγιών, σε εμάς συνέβη από ένα βραχυκύκλωμα. Βιώσαμε κι εμείς το τί είναι να χάνεις όλο σου το βιός. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Εκεί ήταν ένα κομβικό σημείο της ζωής μας. Με θυμάμαι να γελάω μπροστά σε όλους, γιατί είχαμε δυο μωρά παιδιά και έπρεπε όλα να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Δεν μιλούσε ο ένας με τον άλλον. Όταν μιλούσαμε κάναμε τον καραγκιόζη ότι όλα είναι τέλεια. Και όταν πήγαινα να κάνω μπάνιο κλεινόμουν και έκλαιγα. Είχα μια απελπισία μέσα μου. Θυμάμαι ότι έλουζα τα μαλλιά μου και έφευγαν τούφες. Σε εμάς αυτό ήρθε σε μια περίοδο της ζωής μας, που ίσως δεν έβλεπε ο ένας στον άλλον τα θετικά και κάναμε ένα restart», εξομολογήθηκε.

«Με τον Χάρη έγιναν τα πράγματα λίγο αντίθετα, γιατί γνωριστήκαμε και όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα και στην πραγματικότητα αρχίσαμε να γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον μετά τον γάμο. Ήρθε πολύ γρήγορα και το πρώτο παιδί. Έχουμε περάσει κι εμείς από δύσκολους και σκοτεινούς δρόμους. Ο Χάρης επειδή είναι παιδί χωρισμένων γονιών, ήθελε η οικογένειά του να κρατήσει. Σε κομβικά σημεία, δύσκολα, έδειξε πόσο θέλει να κρατήσει αυτό».

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