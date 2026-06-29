Η απουσία της Βάσως Λασκαράκη από τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου που συζητήθηκε

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Ο γάμος της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο ήταν χωρίς αμφιβολία το απόλυτο event του καλοκαιριού και όλοι οι showbiz ταξίδεψε στο νησί για να βρεθεί εκεί.

Η Βάσω Λασκαράκη, κολλητή φίλη και κουμπάρα της Αθηνάς Οικονομάκου, δεν παρευρέθηκε στη δεξίωση.

Μάλιστα, η «σιωπή» της στο Instagram από χθες –την ώρα που όλο το feed είχε «πλημμυρίσει» με Πάρο– ήταν κάτι παραπάνω από αισθητή, φουντώνοντας εκ νέου τις φήμες για τη μεταξύ τους σχέση.

Η σχέση της Βάσως Λασκαράκη και της Αθηνάς Οικονομάκου μετράει πολλά χρόνια, ξεκινώντας από το μακρινό 2009.

Οι δύο γυναίκες ήρθαν πολύ κοντά στα γυρίσματα της σειράς «Κλεμμένα Όνειρα», έγιναν αυτοκόλλητες και μοιράστηκαν μερικές από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής τους, με αποκορύφωμα την κουμπαριά τους, καθώς η Βάσω έγινε νονά του γιου της Αθηνάς, Μάξιμου.

Ωστόσο, οι ισορροπίες φαίνεται πως άρχισαν να αλλάζουν με το πέρασμα των χρόνων.

Πηγή espresso

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