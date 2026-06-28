Βασάλος: Έξαλλος με τις φήμες περί χωρισμού από τη Δανάη Βαρθολομάτου

Φανερά ενοχλημένος ήταν ο Κωνσταντίνος Βασάλος με ρεπορτάζ που ανέφερε ότι η σχέση του με την δικηγόρο Δανάη Βαρθολομάτου έχει τελειώσει.

«Πέρασα μια εβδομάδα δύσκολη, γιατί ειπώθηκαν πολλά στην εκπομπή του Λιάγκα. Βγήκε η Φωτεινή και έλεγε για μένα διάφορα πράγματα χωρίς να ξέρει. Με πήρε τηλέφωνο να με ρωτήσει τι και πώς κάνω στην προσωπική μου ζωή; Ρεπορτάζ χωρίς να πάρει εμένα τηλέφωνο; Πάρε με τηλέφωνο να σου πω τι γίνεται.

Δε γίνεται όμως ρεπορτάζ αυτό όμως. Εγώ που δεν είμαι δημοσιογράφος δε θα το έκανα ποτέ αυτό. Να βγω να πω, ο ένας είναι σε σχέση, ο άλλος δεν είναι σε σχέση, χώρισε – δεν χώρισε. Που δεν είμαι δημοσιογράφος. Άμα είσαι δημοσιογράφος, πάρε τηλέφωνο.

Για τον Αλεξάνδρου είχα πει ότι έμαθα ότι μπορεί να έχει σχέση, δεν είχα πει ούτε ονόματα, ούτε ότι είμαι σίγουρος. Είπα ότι μου ήρθε μια πληροφορία. Να βγαίνεις να λες χωρίς να κάνεις ρεπορτάζ, δεν είναι ρεπορτάζ. Εγώ, πες ότι δεν είμαι δημοσιογράφος και λέω βλακείες ό,τι μου κατέβει, για αυτά που παθαίνω. Εγώ δεν θέλω να τοποθετηθώ. Αλλά άμα θέλετε κάτι να μάθετε για μένα, πάρτε με ένα τηλέφωνο, στείλτε μου ένα μήνυμα. Δεν δικαιολογούμε τώρα πράγματα τα οποία δεν δικαιολογούνται»τόνισε με έντονο ύφος στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι.

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