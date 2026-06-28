Γιάννης Βαρδής: "Ο πατέρας μου ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα"

Ο Γιάννης Βαρδής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Αστερόσκονη» και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον πατέρα του αλλά και τη σχέση που είχαν.

«Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς. Ε, ίσως να ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Σίγουρα υπήρχαν πράγματα που δεν του αρέσανε και "μου την έλεγε", ώσπου ήρθε αυτή η λυτρωτική μέρα που μου είπε ότι "έχω κάνει πάρα πολλά λάθη, έχω ελαττώματα, είναι λάθος που προσπαθώ να σε κάνω να είμαστε το ίδιο, είσαι ελεύθερος. Ήταν φοβερά λυτρωτικό. Εκείνη τη στιγμή, πίστευα ότι είναι λυτρωτικό για εκείνη τη στιγμή. Αλλά τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν για όλα τα επόμενα χρόνια. Άλλαξαν άρδην τα πάντα μετά. Δηλαδή, η σχέση μας, υπήρχε άλλη ποιότητα, υπήρχε αρμονία, υπήρχε συνεργασία και μετά και συνεργασία και επαγγελματική. Γιατί πρέπει να υπάρχει και καλή επαφή των ανθρώπων για να μπορέσει να έρθει και μια σωστή και ωραία συνεργασία και επαγγελματική», είπε.

«Υπήρχε φοβερή αγάπη. Υπήρχε τεράστια αγάπη και από τις δύο πλευρές. Και μεγαλώνοντας, μπορώ να μπω και στη θέση του. Γιατί γνωρίζοντας πλέον και ξέροντας μέσα από την οικογένεια πώς σκέφτονται τα παιδιά, πώς σκεφτόμαστε εμείς ειδικά για τα παιδιά -γιατί τα παιδιά ακόμα δεν έχουν τόσο ελεύθερη βούληση ή ελεύθερη σκέψη- μπορώ να καταλάβω τους φόβους του, τους συμμερίζομαι, τους ασπάζομαι. Προσπαθώ να το κάνω με διαφορετικό τρόπο, γιατί ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς, ίσως να ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Εγώ προσπαθώ να είμαι ακόμα περισσότερο συζητήσιμος απ’ ό,τι ήταν ο πατέρας μου», ανέφερε.

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