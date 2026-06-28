Καραβάτου: Συγκινημένη στο φινάλε της εκπομπής

Οριστική αυλαία έριξε η εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» με την Κατερίνα Καραβάτου και ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες της αλλά και τους τηλεθεατές.

«Είδα τη Φαίη και την Σία πώς αποχαιρέτησαν και λέω Κατερίνα, μπορείς. Όχι δεν μπορώ, είμαι ένα άλλου είδους άτομο. Δεν μπορώ να κλείσω έτσι, δεν είναι της ιδιοσυγκρασίας μου. Μια ψυχή που είναι να βγει, ας βγει» ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Καραβάτου.

«Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που δούλεψαν σε αυτή την εκπομπή με ψυχή. Εύχομαι να μπόρεσα να εκπροσωπήσω τη δουλειά σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ελπίζω να τα κατάφερα. Να ευχηθώ ένα πολύ καλό καλοκαίρι σε όλους σας. Να γίνει αυτό που φαντάζεστε, αυτό που θα ευχόσασταν. Εγώ εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να είστε όσο καλύτερα γίνεται. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για όλα όσα μου έχετε δώσει μέχρι τώρα…

Κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να σας αφήσουμε. Το καλοκαίρι αυτό θα είναι διαφορετικό για όποιον εμπλέκεται και εδώ και αλλού. Εύχομαι τα πράγματα στην τηλεόραση να γίνουν πολύ καλύτερα… Σας ευχαριστούμε για όλα, εις το επανιδείν!», είπε η παρουσιάστρια.

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