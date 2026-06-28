Λουιζίδου για Μπέζο: «Aν δεν ήταν εκεί να με στηρίξει, ίσως να μην τα κατάφερνα»

Η Ρένια Λουίζιδου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» και αναφέρθηκε αναφέρθηκε και στη σειρά «Οι Απαράδεκτοι» αλλά και στον Γιάννη Μπέζο.

«Στους Απαράδεκτους κάναμε τρομερή πλάκα, διασκεδάζαμε, γελάγαμε. Εκείνη την εποχή δεν μας έλεγαν τα νούμερα τηλεθέασης, καταλαβαίναμε την επιτυχία από την αναγνώριση του κόσμου στο δρόμο. Το “αστροπελέκι” προέκυψε αυθόρμητα από τον Γιάννη Μπέζο. Την εποχή που ήμουν στην εκπομπή “Έχουμε και λέμε” στην ΕΡΤ, φοβόμουν μην πω καμιά βλακεία στον αέρα», είπε η ηθοποιός.

«Αρχικά είχα τεράστιο θέμα με την έκθεση στο θέατρο. Πέρασαν χρόνια για να καταλάβω γιατί θέλω να κάνω τόσο πολύ κάτι που με βασανίζει. Εάν δεν ήταν ο Γιάννης Μπέζος στην πρώτη μου παράσταση να με στηρίξει, ίσως να μην τα κατάφερνα. Όταν βλέπω το όνομά μου γραμμένο, με πιάνει ταραχή, λέω… Παναγία μου, τι θα γράφει δίπλα;», παραδέχτηκε η ηθοποιός.

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