Νάνσυ Νικολαϊδου: Η συγκινητική ανάρτηση για τη Φαίη Σκορδά

Τίτλους τέλους έριξε την Παρασκευή 26 Ιουνίου το «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά. Η Νάνσυ Νικολαϊδου δημοσίευσε ένα ιδιαίτερα συναισθηματικό μήνυμα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για την παρουσιάστρια και το φινάλε της εκπομπής.

"Είναι cool να είσαι cool – σου λέει – και ψύχραιμος και εννοείται πάντα πάμε παρακάτω και η δουλειά είναι δουλειά και όχι ζωή και ναι οκ με όλα αυτά, μόνο που σε ότι με αφορά σήμερα δεν μπορώ να είμαι ούτε cool και εννοείται ούτε και ψύχραιμη, γιατί μια εκπομπή που αγάπησα έριξε αυλαία!!! Τα φώτα στο Buongiorno μετά από δύο επιτυχημένα χρόνια έσβησαν και ακόμα ένα τηλεοπτικό ταξίδι δυστυχώς έφτασε στο τέλος του

Και επειδή τις δουλειές τις κάνουν οι άνθρωποι, οι σχέσεις, τα συναισθήματα, δεν μπορώ σήμερα να μην νιώθω περίεργα. Δεν μπορώ γιατί έχω μάθει στις δουλειές που είμαι να βάζω ψυχή, να ονειρεύομαι για αυτές και να τις πονάω… (ναι μετά από 31 χρόνια στη δουλειά αυτή δεν έχω βάλει μυαλό) .

Για αυτό και πάντα στο τέλος κρατάω μόνο τις καλές στιγμές… Τα γέλια, τις γκάφες, τις επιτυχίες, την γλυκιά ρουτίνα της καθημερινότητας, την αδημονία για να πάνε όλα τέλεια, τις κουβέντες με την ομάδα μπροστά και πίσω από τις κάμερες, τις συναντήσεις με τους ανθρώπους που μας φροντίζουν από την Ιωαννίτσα μου στο κυλικείο, μέχρι τα κορίτσια μου στο καμαρίνι, στο μακιγιάζ και στα μαλλιά, οι οποίες και μετά από 4 χρόνια στο Mega εννοείται ότι έχουν πάρει μαζί μου πτυχίο ψυχολογίας!!! Κάθε πρωί στις 8.30 είχαμε συνεδρία!

Αλλά και τα παιδιά στις κάμερες, στα φώτα, στο μοντάζ, στο κοντρόλ, στην παραγωγή… Δεν φαντάζεστε πόσος κόσμος δουλεύει πίσω από μια εκπομπή… Θέλω να πω, λοιπόν, σε όλους ένα μεγάλο ευχαριστώ και είμαι σίγουρη πως κάπου, κάπως, κάποτε θα ξανά συναντηθούμε.

Όσο για σένα Φαίη μου, η μεγαλύτερη επιτυχία σου είναι ότι έχεις καταφέρει να κοιτάς στα μάτια τους συνεργάτες σου από την πρώτη μέρα μέχρι και την τελευταία και αυτή είναι μεγάλη νίκη!!! Είναι μεγάλη νίκη οι συνεργάτες σου να είναι περήφανοι για σένα… It’s a wrap", έγραψε.

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