Το «ευχαριστώ» του Πάνου Τελάλη μετά τη νίκη του στο MasterChef

Ο Πάνος Τελάλης κέρδισε το έπαθλο των 100.000 ευρώ στο Master Chef. Ο ίδιος έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, επισημαίνοντας πως είναι πολύ συγκινημένος για όλα όσα έζησε.

«Hey Mom, Hey Dad I F**** did it !!!! Ήρθε η άβολη στιγμή που πρέπει να γράψω το caption μου. Θα το κρατήσω σύντομο γιατί θα με πιάσουν τα ζουμιά και θα ξεκινήσω τα σαρδάμ πάλι. Νιώθω συγκίνηση που μοιράζομαι τόση χαρά μαζί σας και από καρδιάς, σας ευχαριστώ για όλη την στήριξη.Αν μια στο εκατομμύριο έχεις ένα στόχο/όνειρο go for it μην περιμένεις για τίποτα lockάρε και όρμα! Ευχαριστώ πολύ @alexandros_charalabopoulos @chef_koutsopoulosleonidas @ioannidispanos @scontizas @nick.d.thomas @rizos_stergios που με βοήθησαν να γίνω καλύτερος μάγειρας! Αλλά και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους αφανής ήρωες του μαστερσεφ που και αυτοί βάζουν το λιθαράκι τους για να γίνει όλο αυτό πραγματικότητα! Thank you @starchanneltv @masterchefgr», έγραψε χαρακτηριστικά.

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