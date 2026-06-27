Παπαδοπούλου: «Όταν είπα στον μπαμπά μου ότι θέω να γίνω ηθοποιός μου είπε "λυπάμαι πολύ"»

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου μίλησε στην εκπομπή Καλύτερα Δε Γίνεται για το πτυχίο στην Αγγλική φιλολογία που πήρε πρόσφατα, η ίδια εξήγησε γιατί είχε επιλέξει τότε τη σχολή αυτή, σημειώνοντας πως προσπαθούσε να ικανοποιήσει την επιθυμία του πατέρα της.

«Αν η ζωή μου ήταν βιβλίο, θα ήμουν στο κεφάλαιο "μπαμπά πήρα πτυχίο". Ήταν μία τερατώδης εκκρεμότητα, σε επίπεδο απωθημένου. Ένιωθα συνέχεια ότι "αχ να γυρνούσα τον χρόνο πίσω, να έπαιρνα το πτυχίο". Και από την πολύ τη γκρίνια μου, βρέθηκε η Δανάη Λουκάκη, η οποία είναι μία πολύ γλυκιά φίλη που έχει πάρει το ίδιο πτυχίο, και μου λέει "Γιατί δεν πας; Τρία μαθήματα είναι". Και μπήκα σε αυτό το κλίμα. Μην φανταστείς ότι έγινα φυτό... Στην αποφοίτηση δεν ασχολήθηκαν πολύ μαζί μου. Μόνο όταν μου έδωσαν να βάλω τήβεννο, επειδή είδαν και το όνομα, υπήρχε αυτό το ότι θα έρθει τώρα μία παλαβή μεσήλικας να πάρει το πτυχίο», είπε.

«Ήθελε τόσο πολύ ο μπαμπάς μου να πάω σε μία σχολή που να έχει μέλλον, γιατί θεωρούσε ότι τα αγγλικά ήταν το μέλλον. Ο μπαμπάς μου δεν ήθελε να γίνω ηθοποιός. Όταν του είπα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός μου είπε "λυπάμαι πολύ παιδί μου". Είχε μία θεωρία ότι οι ηθοποιοί είναι αγράμματοι, αμόρφωτοι, ότι είναι στον αέρα και δεν έχουν κάποιο αντικείμενο. Που δεν είναι ψέματα ότι είμαστε στον αέρα... Με το "εγώ" μας έχουμε να κάνουμε πολύ. Βέβαια ο άνθρωπος ήθελε το πτυχίο γιατί θεωρούσε ότι θα πεινάω στο θέατρο. Οπότε να έχω μία άλλη τέχνη να πάω να βγάλω κανένα φράγκο να πληρώνω το νοίκι. Είδε τη μεγάλη μου επιτυχία, αλλά είχε πάθει και μία μικρή άνοια - ελπίζω να μην είναι κληρονομικό- αλλά ψυχολογικά ήταν λίγο πιο ήσυχος ότι δεν θα πεινάσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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