Αλεξάνδρου: "Πιστεύουν για μένα ότι δεν δουλεύω γιατί είμαι ντίβα και αλαζόνας"

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου βρέθηκε σήμερα καλεσμένος της Ναταλίας Γερμανού στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και μίλησε για την παρεξηγημένη εικόνα που έχουν κάποιοι γι’ αυτόν.

«Το πιο σημαντικό είναι η ψυχή σου, να είσαι σωστός, να είσαι εντάξει. Να το κάνεις για σένα, να το κάνεις γιατί το πιστεύεις, όχι γιατί πρέπει να πάρεις κάποιο αντάλλαγμα», είπε αρχικά ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

«Και είναι που είμαι και λίγο παρεξηγήσιμος σε αυτό το κομμάτι… Για τους δικούς μου ανθρώπους είμαι πολύ εντάξει.

Αν δεν γνωρίσεις κάποιον καλά, σίγουρα η πρώτη σου εικόνα, το εμφανισιακό, κάπως μπορεί να σε αποπροσανατολίσει.

Οπότε, καλό είναι να δίνουμε χρόνο στον κόσμο που θέλουμε να γνωρίσουμε. Το πιο λάθος πράγμα που πιστεύουν κάποιοι για μένα είναι ότι είμαι ντίβα, ότι την έχω δει, ότι δεν δουλεύω, ότι είμαι αλαζόνας», πρόσθεσε.

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