Σεφερλής: "Πριν την πρεμιέρα ρωτάω την Έλενα Τσαβαλιά “θα γελάσει κανείς;”

Καλεσμένος στην παρέα του «Χαμογέλα και Πάλι» βρέθηκε ο Μάρκος Σεφερλής και μίλησε για τη συνύπαρξή του στο σανίδι με την σύζυγό του, Έλενα Τσαβαλιά.

«Είναι ωραία η χημεία μου με την Έλενα, εγώ είμαι ο λοχαγός και εκείνη θα είναι η εθελόντρια φανταρίνα. Μόνο στο θέατρο είμαστε μαζί, στο σπίτι πάω σπάνια. Όλη μέρα λείπω και η Έλενα το ίδιο. Δεν είμαστε 24 ώρες μαζί. Θεωρώ καθήκον μου να είμαι στις επάλξεις. Ο κόσμος περιμένει το καλοκαίρι, που παίρνει τις άδειές του, να έρθει να δει εμένα και να γελάσει. Δεν μπορώ να λείπω (για διακοπές). Τα αστεία τα δοκιμάζω στην ανάγνωση. Εκεί καταλαβαίνω αν βγάζουν γέλιο. Πριν την πρεμιέρα ρωτάω την Έλενα «θα γελάσει κανείς;». Μου λέει «Ρε Μάρκο, τριάντα χρόνια το ακούω αυτό». Αφού ξέρεις τι θα γίνει. Δεν με έχω απογοητεύσει ποτέ και μπράβο μου», είπε χαρακτηριστικά.

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