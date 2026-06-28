Μαραντίνης: «Οι Μelisses μετά από ένα σημείο, κατά τη γνώμη μου, χάσανε το συγκρότημα και προσπαθούσαν να κάνουν σουξέ»

Ο Θοδωρής Μαραντίνης ήταν καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή «Εσύ τι μουσική ακούς;» και στη σύγκριση με τις Melisses.

«Θεωρώ ότι είχαν μια άλλη κατεύθυνση να κάνουν μαζικά σουξέ και νομίζω έτσι όπως το έστησαν με τους συνεργάτες που είχαν και τις επιλογές τους, μετά από ένα σημείο το έκαναν (μας ξεπέρασαν). Εμείς βλέπαμε τα πράγματα πάντα πιο ρομαντικά, πιο καλλιτεχνικά και ως συγκρότημα. Οι Μelisses μετά από ένα σημείο, κατά τη γνώμη μου, χάσανε το συγκρότημα και προσπαθούσαν να κάνουν σουξέ. Εμείς κάναμε 10 ολοκληρωμένους δίσκους, χωρίς τη σιγουριά τι παίζει το ραδιόφωνο πάντα. Αυτό έχει τα καλά και τα κακά του. Μπορεί σε εμπορικό επίπεδο τα τελευταία χρόνια να μην μας έκατσε τόσο πολύ, αλλά σε καλλιτεχνικό επίπεδο νιώθω ότι κάναμε ό,τι καλύτερο έχει κάνει ελληνικό συγκρότημα το τελευταίο καιρό», είπε χαρακτηριστικά.

Για ποιον λόγο διαλύθηκαν οι Ονιράμα; «Μετά από ένα σημείο οφείλεις να βάλεις μια άνω τελεία σε κάτι που ήταν πολύ όμορφο πριν αρχίσει να φθείρει. Θεωρώ ότι αν το αφήναμε κι άλλο θα άρχιζε να φθείρει, όχι αναγκαστικά λόγω των δικών μας σχέσεων αλλά και από εξωτερικούς παράγοντες που θα δημιουργούν μια άλλη συνθήκη που δεν μπορείς να λειτουργήσεις και θα έπρεπε είτε να αλλοιωθούμε για να μπορούμε να συνυπάρχουμε στην αλλαγή του περιβάλλοντος που εκεί παύεις να είσαι αυτό που ήσουν»

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