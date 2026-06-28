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GOSSIP - LIFESTYLE

Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης πόζαραν αγκαλιασμένοι στο ηλιοβασίλεμα

Ντορέττα
clock 17:00 | 28/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης πόζαραν αγκαλιασμένοι με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Οι δυο ηθοποιοί βρέθηκαν στην Πάρο για το γαμήλιο πάρτι της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα.

Η ηθοποιός φορούσε ένα ροζ φόρεμα με έναν ώμο, το οποίο συνδύασε με χρυσά αξεσουάρ, ενώ ο σύντροφός της επέλεξε λευκό παντελόνι, γαλάζιο πουκάμισο και μαύρο σακάκι. 

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Ντορέττα Παπαδημητρίου γιώργος Γεροντιδάκης
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