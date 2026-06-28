ΚΥΡ.28 Ιου 2026 17:51
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Μενεγάκη: Τα τρυφερά στιγμιότυπα με τον Μάκη Παντζόπουλο

μενεγακη
clock 15:00 | 28/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η Ελένη Μενεγάκη  συνεχίζει τις διακοπές της στην Ιταλία μαζί με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, και την κόρη τους, Μαρίνα.

Η παρουσιάστρια έκανε νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αυτή τη φορά από τη Νάπολη.

«Στη Νάπολη βρήκαμε και τον King Kong!», έγραψε με χιούμορ στη λεζάντα της ανάρτησής της.

A post shared by @elenimenegaki

Διαβάστε επίσης

Λουιζίδου για Μπέζο: «Aν δεν ήταν εκεί να με στηρίξει, ίσως να μην τα κατάφερνα»

Η Σοφία Βογιατζάκη και η Αποστολία Ζώη αναβίωσαν σκηνή από το «Είσαι το ταίρι μου»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ελένη Μενεγάκη Μάκης Παντζόπουλος Νάπολη.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis