Μενεγάκη: Τα τρυφερά στιγμιότυπα με τον Μάκη Παντζόπουλο

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Η Ελένη Μενεγάκη συνεχίζει τις διακοπές της στην Ιταλία μαζί με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, και την κόρη τους, Μαρίνα.

Η παρουσιάστρια έκανε νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αυτή τη φορά από τη Νάπολη.

«Στη Νάπολη βρήκαμε και τον King Kong!», έγραψε με χιούμορ στη λεζάντα της ανάρτησής της.

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