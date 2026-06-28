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GOSSIP - LIFESTYLE

Η Σοφία Βογιατζάκη και η Αποστολία Ζώη αναβίωσαν σκηνή από το «Είσαι το ταίρι μου»

σοφ
clock 13:00 | 28/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Σοφία Βογιατζάκη και η Αποστολία Ζώη αναβιώσαν μία σκηνή από την αγαπημένη σειρά "Είσαι το Ταίρι Μου".

Στο βίντεο που δημοσίευσε η Αποστολία Ζωή στο Instagram σηκώνεται από την καρέκλα ως τηλεοπτική «Στέλλα» για να χορέψει, μόλις αρχίζουν να παίζουν τα μουσικά όργανα. Τότε, η Σοφία Βογιατζάκη ως «Τούλα» την αποπαίρνει, λέγοντάς της: «Κάτσε μωρή, με το πους ακούς κλαρίνο αμέσως...» για να ακολουθήσει ένας χιουμοριστικός διάλογος ανάμεσά τους. «Είναι επίσημο: ξεκίνησε η σεζόν των πανηγυριών».

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Σοφία Βογιατζάκη Είσαι το ταίρι μου
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