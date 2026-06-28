Η Σοφία Βογιατζάκη και η Αποστολία Ζώη αναβίωσαν σκηνή από το «Είσαι το ταίρι μου»

Η Σοφία Βογιατζάκη και η Αποστολία Ζώη αναβιώσαν μία σκηνή από την αγαπημένη σειρά "Είσαι το Ταίρι Μου".

Στο βίντεο που δημοσίευσε η Αποστολία Ζωή στο Instagram σηκώνεται από την καρέκλα ως τηλεοπτική «Στέλλα» για να χορέψει, μόλις αρχίζουν να παίζουν τα μουσικά όργανα. Τότε, η Σοφία Βογιατζάκη ως «Τούλα» την αποπαίρνει, λέγοντάς της: «Κάτσε μωρή, με το πους ακούς κλαρίνο αμέσως...» για να ακολουθήσει ένας χιουμοριστικός διάλογος ανάμεσά τους. «Είναι επίσημο: ξεκίνησε η σεζόν των πανηγυριών».

Διαβάστε επίσης

Σεφερλής: "Πριν την πρεμιέρα ρωτάω την Έλενα Τσαβαλιά “θα γελάσει κανείς;”

Λουιζίδου για Μπέζο: «Aν δεν ήταν εκεί να με στηρίξει, ίσως να μην τα κατάφερνα»