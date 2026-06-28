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Η Κιάρα Φεράνι μαγεύτηκε με τη Μήλο

κιαρα
clock 20:00 | 28/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Κιάρα Φεράνι κάνει διακοπές στη Μήλο και δημοσίευσε φωτογραφίες όπου ποζάρει φορώντας μπικίνι.

Ηδιάσημη Ιταλίδα επισκέφτηκε ένα από τα πιο γραφικά χωριά της Μήλου, τα Μανδράκια, με τις πολύχρωμες πόρτες στα σπίτια που βρίσκονται πάνω στο κύμα και πόζαρε πάνω στα βράχια. 

«Σαββατοκύριακο στη Μήλο, ένα καταπληκτικό νησί. Σαν να είναι βγαλμένο από μια καρτ ποστάλ», έγραψε 

A post shared by Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

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