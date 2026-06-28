Η Κιάρα Φεράνι μαγεύτηκε με τη Μήλο

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Η Κιάρα Φεράνι κάνει διακοπές στη Μήλο και δημοσίευσε φωτογραφίες όπου ποζάρει φορώντας μπικίνι.

Ηδιάσημη Ιταλίδα επισκέφτηκε ένα από τα πιο γραφικά χωριά της Μήλου, τα Μανδράκια, με τις πολύχρωμες πόρτες στα σπίτια που βρίσκονται πάνω στο κύμα και πόζαρε πάνω στα βράχια.

«Σαββατοκύριακο στη Μήλο, ένα καταπληκτικό νησί. Σαν να είναι βγαλμένο από μια καρτ ποστάλ», έγραψε

Διαβάστε επίσης

Μαραντίνης: «Οι Μelisses μετά από ένα σημείο, κατά τη γνώμη μου, χάσανε το συγκρότημα και προσπαθούσαν να κάνουν σουξέ»

Γιάννης Βαρδής: "Ο πατέρας μου ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα"