Νεκρά στο φανάρι: Πότε προστατεύει και πότε καταστρέφει το αυτοκίνητο

Η σωστή τακτική για το αν πρέπει να βάζετε νεκρά στο φανάρι εξαρτάται αποκλειστικά από τον τύπο του κιβωτίου ταχυτήτων του αυτοκινήτου σας. Οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι η απάντηση είναι «ναι» για τα χειροκίνητα (μηχανικά) κιβώτια και «όχι» για τα παραδοσιακά αυτόματα.

Χειροκίνητο κιβώτιο: Πάντα νεκρά

Στα αυτοκίνητα με μηχανικό σασμάν, η σωστή κίνηση είναι να βάζετε νεκρά και να αφήνετε τον συμπλέκτη. Αν κρατάτε πατημένο το πεντάλ με πρώτη ταχύτητα, φθείρεται άσκοπα το ρουλεμάν πίεσης (throw-out bearing). Η πρόωρη αντικατάσταση του σετ συμπλέκτη απαιτεί ακριβά εργατικά και ανταλλακτικά.

Αν γλιστρήσει το πόδι σας από το πεντάλ, το αυτοκίνητο θα τιναχτεί μπροστά και μπορεί να προκαλέσει ατύχημα. Παράλληλα, δεν κουράζετε το αριστερό σας πόδι κατά τη διάρκεια της αναμονής.

Αυτόματο κιβώτιο: Παραμένει στο Drive (D)

Στα περισσότερα αυτόματα οχήματα (με μετατροπέα ροπής ή CVT), οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν πρέπει να επιλέγετε τη θέση Ν (Neutral).

Τα σύγχρονα αυτόματα είναι σχεδιασμένα να διαχειρίζονται τη στάση στο «D» μέσω του μετατροπέα ροπής χωρίς να ζορίζονται. Το συνεχές βάλε-βγάλε από το «D» στο «Ν» και το αντίθετο φθείρει τους εσωτερικούς συμπλέκτες και τους μηχανισμούς του κιβωτίου.

Τα νέα οχήματα κόβουν την παροχή καυσίμου όταν είστε σταματημένοι με πατημένο φρένο, οπότε η νεκρά δεν γλιτώνει βενζίνη. Έχετε άμεσο έλεγχο του οχήματος αν χρειαστεί να κάνετε έναν ελιγμό έκτακτης ανάγκης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: