Δήμος Ηρακλείου: Αναζήτηση 9 κατοικιών για ευάλωτα νοικοκυριά

Ο Δήμος Ηρακλείου ως δικαιούχος φορέας και ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.), ως διαχειριστής φορέας του σχεδίου «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΙΙΙ», προχωρούν σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση 9 κατοικιών στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους».

Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών στέγασης σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες έλλειψης ή επισφαλούς στέγασης, συμβάλλοντας στην εξάλειψη του φαινομένου της έλλειψης στέγης.



Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 2077/13-2-2025 (Ε7ΝΓ46ΝΛ2Α-ΣΗΞ) απόφαση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας προβλέπεται η επιδότηση ενοικίου για διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών για 9 νοικοκυριά ως εξής:

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Οι ενδιαφερόμενοι (ιδιοκτήτες ή νόμιμοι αντιπρόσωποι αυτών) καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις, για τα ακίνητα που θα πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές όπως ορίζεται στην Κοινή Υπουργική απόφαση αριθμ. Δ23/οικ.190611457/2016 «Καθορισμός πλαισίου ελάχιστων προδιαγραφών για Δομές Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους»:



«Άρθρο 9 – Γενικές Κτιριακές Προδιαγραφές



1.Νομιμότητα κτιρίου:



α) Να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν.4067/2012 ΦΕΚ 79/τ.Α’) ή του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού(Ν.1577/1985 ΦΕΚ 210/τ.Α’/18121985) για τα παλαιότερα κτίρια, όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι την αντικατάστασή του.



β) Σε όλες τις εγκαταστάσεις να υπάρχει προσβασιμότητα και εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σύμφωνα με το άρθρο 26 του (Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79/τ.Α’).



2.Πυρασφάλεια:



Να εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα «Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων».



3.Χώροι κύριας χρήσης, φυσικός φωτισμός και αερισμός:



α)Όλοι οι χώροι πρέπει να έχουν τις κατά τη σχετική νομοθεσία προδιαγραφές επαρκούς φυσικού/τεχνικού φωτισμού και αερισμού



β)Απαιτείται η ύπαρξη κατάλληλου απορροφητικού συστήματος για την απαγωγή αερίων και οσμών που παράγονται κατά την παρασκευή φαγητών.



4.Θέρμανση-κλιματισμός



Σε περίπτωση απουσίας συστήματος κεντρικής θέρμανσης ή κλιματισμού, να εξασφαλίζεται εναλλακτικά άλλος τρόπος ασφαλούς θέρμανσης και κλιματισμού των χώρων της Δομής.



5.Κανόνες Υγιεινής:



 να πληρούνται οι υγειονομικές προδιαγραφές, όπως αυτές προκύπτουν από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα:



 να υπάρχει επαρκής παροχή νερού κατάλληλου για ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,



 να υπάρχει σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο ή σε άλλη περίπτωση τα υγρά απόβλητα να απομακρύνονται με υγιεινό και περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, ώστε να μην αποτελούν πηγή ρύπανσης , άμεσα ή έμμεσα,



 να γίνεται συλλογή και αποκομιδή απορριμμάτων με τις μεθόδους και τα μέσα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία,



 να εφαρμόζεται πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης των χώρων,



 να εφαρμόζεται πρόγραμμα μυοκτονίας εντομοκτονίας.



6.Χωροθέτηση:



Η εγκατάσταση των Δομών γίνεται σε κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές κατοικίας, κατά προτίμηση μέσα στην πόλη. Οι Δομές βρίσκονται σε σημεία με ευκολία πρόσβασης στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, εξασφαλίζεται εναλλακτικό μέσο μεταφοράς.



Το ακίνητο απαιτείται να έχει συνολικό εμβαδόν από 30 τ.μ έως τουλάχιστον 70,00 τ.μ και δύναται να εκτείνεται σε ένα ή παραπάνω επίπεδα που θα επικοινωνούν μεταξύ των με ασανσέρ που θα διασφαλίζει την προσβασιμότητα ΑμεΑ.

Τα παραπάνω αποδεικνύονται :



1. Αίτηση, θα περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα, τη νομική του σχέση με το ακίνητο, τη νομική του υπόσταση, τον ορισθέντα εκπρόσωπό του (με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση που δεν καταθέτει και δεν συμμετέχει ο ίδιος στις διαδικασίες του διαγωνισμού εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο και τη λεπτομερή περιγραφή του προς εκμίσθωση προσφερόμενου χώρου (ακινήτου), την επιφάνεια, τη διεύθυνση, την έκταση, τα τεχνικά και λοιπά χαρακτηριστικά του.



2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι το ακίνητό του πληροί τις προδιαγραφές όπως ορίζονται στην Κοινή Υπουργική απόφαση αριθμ. Δ23/οικ.190611457/2016 «Καθορισμός πλαισίου ελάχιστων προδιαγραφών για Δομές Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους».



3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία ο προσφέρων επίσης δηλώνει ότι θα υποβάλει ηλεκτρονική δήλωση των στοιχείων της μίσθωσης στο ΤΑΧΙSΝΕΤ εντός μηνός από την υπογραφή του συμφωνητικού και ότι θα προσκομίσει Αποδεικτικό ηλεκτρονικής Δήλωσης, το οποίο αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση του πρώτου χρηματικού εντάλματος πληρωμής του μισθώματος.



Πριν την υπογραφή των συμφωνητικών θα πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές την προαναφερόμενης ΚΥΑ.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται:



Στο πρωτόκολλο της εταιρείας «Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.» - Δ/νση: Ηρακλείου, Λ. Ικάρου 66, Νέα Αλικαρνασσός Τ.Κ. 71601, Τηλέφωνο: 281 3409 835 ή στα



E-mail: [email protected], [email protected]

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