Εκκλησία της Κρήτης: Πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της βίας και της παραβατικότητας

Συνῆλθε σήμερα, 30 Ἰουνίου 2026, σέ συνεδρία στό Ἡράκλειο, καί συγκεκριμένα στό Μέγαρο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, ἡ Ἐπιτροπή πού συγκροτήθηκε μέ πρωτοβουλία τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, σχετικά μέ τήν ἀνάλειψη πρωτοβουλιῶν γιά τήν δραστική ἀντιμετώπιση τῶν φαινομένων βίας καί παραβατικῆς συμπεριφορᾶς ἐπί τῶν ἡμερῶν μας στήν Κρήτη.

Στήν συζήτηση μετεῖχαν ἐκτός ἀπό τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Εὐγένιο, Πρόεδρο τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου:

α) ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή πού ἀποτελεῖται ἀπό τούς Σεβ. Μητροπολίτες Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιο, ὡς Πρόεδρο, Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλο καί Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Πρόδρομο ὡς μέλη, καί τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Νήφωνα Βασιλάκη, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὡς Γραμματέα, καί

β) ἐκπρόσωποι Φορέων τοῦ Τόπου, ὡς ἑξῆς: ὁ ἐξοχώτατος κ. Σταῦρος Ἀρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης, οἱ ἀξιότιμοι Δήμαρχοι: Μινώα Πεδιάδας κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου, Βιάννου κ. Παῦλος Μπαριτάκης καί Μαλεβιζίου κ. Μενέλαος Μποκέας, ὡς ἐκπρόσωποι τοῦ Προέδρου Π.Ε.Δ. Κρήτης, ὁ Ἀστυνομικός Ὑποδιευθυντής κ. Ἐμμανουήλ Θεοδωσούλης, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Γενικοῦ Περιφερειακοῦ Ἀστυνομικοῦ Διευθυντῆ Κρήτης, ἐνῶ τόν Πρύτανη τοῦ Ἑλληνικοῦ Μεσογειακοῦ Πανεπιστημίου καί τόν Περιφερειακό Διευθυντή Ἐκπαιδεύσεως Κρήτης ἐκπροσώπησαν ὁ ἐλλογιμώτατος κ. Ἀθανάσιος Μαλάμος, Ἀντιπρύτανης Ἔρευνας καί Καινοτομίας καί ἡ ἐλλογιμωτάτη κ. Μαρία Καδιανάκη, Περιφερειακή Ἐπόπτρια Ποιότητας Ἐκπαιδεύσεως Κρήτης, ἀντίστοιχα.

Κατά τήν συνάντηση ὅλοι οἱ συμμετέχοντες κατέθεσαν τόν προβληματισμό τους γιά τά ὅσα ἀνησυχητικά συμβαίνουν στήν σύγχρονη κοινωνία μας καί πρότειναν τήν ἀνάληψη συγκεκριμένων δράσεων, ὅπως τήν συνδιοργάνωση ἀπό ὅλους τούς Φορεῖς σχετικοῦ Συνεδρίου, τήν κατάλληλη προσέγγιση καί στήριξη τῶν νέων μας ἀλλά καί τῶν γονέων, καί τήν μέ κάθε τρόπο ἐνημέρωση καί διαφώτιση τῆς κοινωνίας γιά τόν περιορισμό, ἐάν ὄχι τήν ἐξάλειψη τῶν φαινομένων παραβατικότητας καί βίας.

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