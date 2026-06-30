3χρονος Άγγελος: Ομόφωνα ένοχοι μητέρα και πρώην σύντροφος για τον θάνατό του

Με ομόφωνη απόφασή του, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου έκρινε ένοχους την 27χρονη μητέρα και τον 44χρονο πρώην σύντροφό της για την πολύκροτη υπόθεση θανάτου του 3χρονου Άγγελου, που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη τον Φεβρουάριο του 2025.

Το δικαστήριο υιοθέτησε το κατηγορητήριο και έκρινε ότι οι δύο κατηγορούμενοι τέλεσαν το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κατά συναυτουργία, αποδίδοντάς τους από κοινού ευθύνη για τον θανάσιμο τραυματισμό του παιδιού.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς το τρίχρονο παιδί είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, φέροντας βαριά τραύματα από συστηματική κακοποίηση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο μικρός Άγγελος υπέκυψε λίγες ημέρες αργότερα στα τραύματά του.

Η ακροαματική διαδικασία ολοκληρώθηκε με την ανακοίνωση της ετυμηγορίας επί της ενοχής, ενώ ακολουθεί η εξέταση τυχόν ελαφρυντικών που θα ζητήσει η υπεράσπιση των δύο καταδικασθέντων. Στη συνέχεια το δικαστήριο θα αποφασίσει για τις ποινές που θα τους επιβληθούν.

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