ΠΑΓΝΗ: 1.407 απογευματινά χειρουργεία μέσα σε 2,5 χρόνια - "Σταγόνα στον ωκεανό" λένε οι εργαζόμενοι

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1.407 απογευματινά χειρουργεία πραγματοποιήθηκαν στο ΠΑΓΝΗ από τον Νοέμβριο του 2024 έως τον Μάιο του 2026, στο πλαίσιο του προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και το οποίο ολοκληρώνεται σήμερα.

Ωστόσο όπως αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Σωματείου εργαζομενων του νοσοκομείου Δημήτρης Βρύσαλης, με τη λήξη του προγράμματος των επιδοτούμενων απογευματινών και ιδιωτικών χειρουργείων, επανέρχεται στο προσκήνιο η συζήτηση για τις μεγάλες αναμονές στα τακτικά χειρουργεία και τις αιτίες που τις προκαλούν.

Σύμφωνα με επισημάνσεις που έχουν διατυπωθεί, το πρόβλημα αποδίδεται κυρίως στην υποστελέχωση των νοσοκομείων, με έμφαση στην έλλειψη αναισθησιολόγων και νοσηλευτών χειρουργείου, γεγονός που –όπως αναφέρεται– οδηγεί σε αδυναμία πλήρους αξιοποίησης των διαθέσιμων χειρουργικών αιθουσών κατά τις πρωινές ώρες.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σημαντικός αριθμός χειρουργικών αιθουσών παραμένει ανενεργός σε νοσοκομεία της χώρας, με αποτέλεσμα η υφιστάμενη υποδομή να μην επαρκεί για την κάλυψη της ζήτησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα απογευματινά χειρουργεία που υλοποιήθηκαν στο ΠΑΓΝΗ αντιστοιχούν σε ένα μικρό μέρος των συνολικών αναγκών, οι οποίες παραμένουν αυξημένες, όπως σημειώνεται.

Συγκεκριμένα στην δήλωση του Δημήτρη Βρύσαλη αναφέρονται τα εξής:

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Η λήξη του προγράμματος των επιδοτούμενων απογευματινών και ιδιωτικών χειρουργείων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης αναδεικνύει όσα από την πρώτη στιγμή είχαμε επισημάνει.

Οι μεγάλες αναμονές στα τακτικά χειρουργεία δεν οφείλονται στην πανδημία, ούτε σε «έλλειψη ασθενών», αλλά στην τραγική έλλειψη προσωπικού (αναισθησιολόγων και νοσηλευτών χειρουργείου), εξαιτίας της άρνησης της κυβέρνησης να προχωρήσει σε προσλήψεις με αξιοπρεπείς μισθούς. Αυτός είναι ο λόγος που δεκάδες υλικοτεχνικά έτοιμες χειρουργικές αίθουσες παραμένουν ανενεργές τα πρωινά σε όλη τη χώρα. Ενδεικτικά, στην Αττική παραμένουν κλειστές 100 από τις 210 αίθουσες, ενώ στο ΠαΓΝΗ 3 αίθουσες είναι εκτός λειτουργίας.

Υπό αυτές τις συνθήκες, τα 1.407 απογευματινά χειρουργεία που πραγματοποιήθηκαν στο ΠαΓΝΗ από τον Νοέμβριο του 2024 έως τον Μάιο του 2026 αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό των πραγματικών αναγκών, καλύπτοντας μόλις το 15%-16% της συνολικής λίστας.

Το κυριότερο; Αυτές οι επεμβάσεις έγιναν από το ίδιο, ήδη εξουθενωμένο προσωπικό. Ενώ μια μικρή ομάδα αμείβεται για το απογευματινό ωράριο, το σύνολο του νοσοκομείου (τραυματιοφορείς, καθαρίστριες, αποστείρωση, αιμοδοσία, διοικητικοί) «φορτώνεται» αυτή την επιπλέον κίνηση μέσα στο κανονικό, εξαντλητικό ωράριό του, χωρίς καμία ενίσχυση σε βάρδιες ή μισθούς.

Η «αξιοποίηση» των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης για τη χρηματοδότηση των απογευματινών χειρουργείων και τη διενέργεια επεμβάσεων σε ιδιωτικά νοσοκομεία συνέβαλε:

-Πρώτον, στην προσπάθεια της κυβέρνησης να νομιμοποιηθεί ηθικά σε υγειονομικούς και ασθενείς η ιδιωτικοοικονομική λειτουργία των νοσοκομείων, το απαράδεκτο και αισχρό μετρό του τιμοκατάλογου στα χειρουργεία, το νόμιμο φακελάκι.

-Δεύτερο στην προκλητική επιδότηση του ιδιωτικού τομέα: Δόθηκαν διπλάσιες αποζημιώσεις για ιδιωτικές επεμβάσεις σε σχέση με το Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλιο (ΚΕΝ) με το οποίο ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει τα δημόσια νοσοκομεία.

Αν και ορισμένοι ασθενείς κατάφεραν έτσι να χειρουργηθούν, καθώς δεν είχαν άλλη επιλογή άμεσης αντιμετώπισης, χωρίς να πληρώσουν άμεσα.

Το Υπουργείο Υγείας κρύβει την αλήθεια:

1. Τα χειρουργεία αυτά δεν ήταν δωρεάν: Τα ευρωπαϊκά κονδύλια προέρχονται από την τσέπη των Ελλήνων φορολογουμένων.

2. Υπήρξαν τεχνητές διαγραφές: Εκατοντάδες ασθενείς που δεν επέλεξαν τον ιδιωτικό τομέα διαγράφηκαν από τις λίστες, με αποτέλεσμα ακόμη μεγαλύτερες καθυστερήσεις στη θεραπεία τους.

3. Δεν έμεινε καμία μόνιμη παρακαταθήκη: Τώρα που το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώθηκε, καμία νέα αίθουσα δεν άνοιξε και σε λίγο καιρό οι λίστες θα επιστρέψουν σε χειρότερα επίπεδα.

Η μόνη λύση:

Ικανοποίηση των διεκδικήσεων για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, με μία ενιαία προκήρυξη του συνόλου των κενών θέσεων και διπλασιασμό των καθαρών αποδοχών των νοσοκομειακών γιατρών.

Αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας, χωρίς καμία άμεση ή έμμεση πληρωμή από τους ασθενείς και χωρίς καμία εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα.

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