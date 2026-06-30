Ερευνητής ΕΛΚΕΘΕ στο Ράδιο Κρήτη: Υπερβολική η ανησυχία για τους λαγοκέφαλους

Δεν δικαιολογείται η ανησυχία για το λαγοκέφαλο και τα περιστατικά δαγκώματος είναι μόλις 27 την τελευταία 20ετία υποστήριξε στο Ράδιο Κρήτη ο ερευνητής του ΕΛΚΕΘΕ και υποψήφιος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργος Χρηστίδης με αφορμή το θόρυβο που έχει προκληθεί σε όλη την Ελλάδα με επίκεντρο την Κρήτη.

Ο κ. Χρηστίδης μιλώντας στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, τόνισε ότι είναι η υπερβολική η ανησυχία όσον αφορά τις επιθέσεις σε παραλίες ενώ αντίθετα είναι επικίνδυνη η κατανάλωσή του καθώς η τοξικότητά του έχει οδηγήσει στο θάνατο στο παρελθόν 7 ανθρώπους και έχουν καταγραφεί και 144 περιστατικά δηλητηρίασης.

Κάθε χρόνο σύμφωνα με τον ερευνητή ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες γίνεται η αναπαραγωγή του στα ρηχά, όπου εναποθέτει αυγά για εκκόλαψη η ποσότητα τον οποίων δεν υπερβαίνει κατά πολύ τα άλλα ψάρια.

Άλλα ξενικά ψάρια που έρχονται όπως τον λαγοκέφαλο από την Ερυθρά θάλασσα ή από τον Ατλαντικό είναι οι γερμανοί το λεοντόψαρο, η τρομπέτα. Σύμφωνα με τον κ. Χρηστίδη 50 είναι συνολικά τα εισβολικά είδη στη Μεσόγειο. Ακόμη και μπαρμπούνια με άλλο χρώμα έχουν αλιευθεί με διαφορετική εξωτερική εμφάνιση αλλά πολύ νόστιμα όπως είπε.

Σύμφωνα με τον κ. Χρηστίδη δεν υπάρχουν μελέτες για άλλα είδη ψαριών που κυνηγούν τον λαγοκέφαλο. Έχουν όμως αναφερθεί για τις ζαργάνες τη λαμπούκα και τις χελώνες που επιτίθονται σε λαγοκέφαλους. Όσον αφορά την αποζημίωση των ψαράδων που ανακοινώθηκε πριν από λίγες ημέρες ανέφερε ότι είναι μια αρχή για την ανακούφισή τους. Επίσης πρόσθεσε ότι σύμφωνα με την έρευνα στην οποία συμμετείχε το ΕΛΚΕΘΕ, οι ψαράδες παράκτιας αλιείας στην Κρήτη χάνουν κατά μέσον όρο 6.500 ευρώ τον χρόνο ανά καΐκι, ποσό που μπορεί να φτάσει μέχρι και το 30% του εισοδήματός τους.

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