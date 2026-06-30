Καλλιτεχνική κολύμβηση: Στο ευρωπαικό νεανίδων η Κουτράκη του ΚΟΗ

Για το Μόναχο ταξίδεψε η Εθνική μας ομάδα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης Εφήβων - Νεανίδων



προκειμένου να μετάσχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (European Aquatics Junior AS



Championships) που διεξάγεται στη γερμανική πόλη έως τις 4 Ιουλίου.



Στην σύνθεση της Εθνικής μας ομάδας και η πρωταθλήτρια του Κολυμβητικού Ομίλου Ηρακλείου,



Άρτεμη Κουτράκη η οποία θα αγωνιστεί ως βασική στο Τεχνικό Ομαδικό.



Στο Μόναχο όμως θα βρεθεί και η Μελίνα Σκευάκη η οποία αγωνίζεται με τα χρώματα της Εθνικής



Νορβηγίας. Η Μελίνα μέχρι τα 18 της υπήρξε αθλήτρια του ΚΟΗ, αλλά σήμερα ζει και εργάζεται στη



Νορβηγία. Μαζί με την Άρτεμη Κουτράκη και τη Μαρίνα Βαγκέ ήταν χάλκινες στο Πανευρωπαϊκό



Κορασίδων στη Montceau Les Mines της Γαλλίας το 2022.



Το Δ.Σ του ΚΟΗ εύχεται κάθε επιτυχία στα δύο κορίτσια

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