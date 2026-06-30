Super League: Πώς ψήφισαν οι ομάδες-16 Ιουλίου η κλήρωση

Σε αδιέξοδο οδηγήθηκε η εκλογική διαδικασία της Super League, καθώς η σημερινή ψηφοφορία για την ανάδειξη νέου προέδρου δεν έδωσε λύση και άφησε ανοιχτό το ζήτημα ηγεσίας συνεταιρισμού.

Οι δύο υποψήφιοι για την προεδρία, Γιάννης Αλαφούζος και Βαγγέλης Μαρινάκης, συγκέντρωσαν από επτά ψήφους, με τον εκπρόσωπο της ΕΠΟ να επιλέγει το λευκό. Η ισοψηφία δεν επέτρεψε την εκλογή νέου προέδρου, με αποτέλεσμα η διαδικασία να οδηγείται σε επαναληπτική ψηφοφορία το προσεχές διάστημα.

Πώς ψήφισαν οι ομάδες

Η νέα ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τρίτη 14/7 και εκεί θα κριθούν τα πάντα για τον νέο πρόεδρο του συναιτερισμού. Παρουσιάζει, πάντως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πώς ψήφισαν οι ομάδες που συμμετέχουν στην κορυφαία επαγγελματική κατηγορία.

Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, τις ψήφους των ΠΑΕ, υπέρ του Γιάννη Αλαφούζου ψήφισαν οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Κηφισιά, Ηρακλής, Παναιτωλικός και Λεβαδειακός, ενώ υπέρ του Βαγγέλη Μαρινάκη οι Ολυμπιακός, ΟΦΗ, Άρης, Βόλος, Καλαμάτα, Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης.

Το αποτέλεσμα αποτυπώνει τις ισορροπίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό της Super League, καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαραίτητη πλειοψηφία. Πλέον, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στις επόμενες ημέρες και στις διεργασίες που θα ακολουθήσουν μέχρι τον ορισμό της νέας εκλογικής διαδικασίας, η οποία όπως προαναφέρθηκε θα διεξαχθεί στις 14/7.

Μέχρι την ανάδειξη νέας διοίκησης, τα καθήκοντα της προέδρου θα ασκεί η αναπληρώτρια πρόεδρος της λίγκας, Κάτια Κοξένογλου, η οποία αναλαμβάνει προσωρινά τη διαχείριση των διοικητικών υποθέσεων του συνεταιρισμού, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του οργανισμού.

Τότε θα γίνει η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος

Παράλληλα, από τη συνεδρίαση προέκυψε και μία σημαντική απόφαση που αφορά τον σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής περιόδου. Η κλήρωση του πρωταθλήματος της Super League για τη σεζόν 2026-27 ορίστηκε να πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουλίου, ημερομηνία από την οποία οι ομάδες θα μάθουν το πλήρες πρόγραμμα των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων.

Έτσι, παρά το αδιέξοδο στο ζήτημα της προεδρίας, οι διαδικασίες ενόψει της νέας σεζόν συνεχίζονται κανονικά, με τη λίγκα να καλείται το επόμενο διάστημα να δώσει οριστική λύση στο διοικητικό ζήτημα που προέκυψε από την ισοψηφία των δύο υποψηφίων.



