Υγειονομικός «εφιάλτης» στη Βενεζουέλα: 38 νοσοκομεία εκτός λειτουργίας και χιλιάδες άστεγοι

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για έξαρση νόσων όπως η ιλαρά και η διφθερίτιδα, λόγω των χαμηλών ποσοστών εμβολιασμού που υπήρχαν ήδη πριν από τους σεισμούς. Ταυτόχρονα, απειλητική καθίσταται η διάδοση ασθενειών που μεταφέρονται από κουνούπια ή μολυσμένο νερό, συμπεριλαμβανομένων του κίτρινου πυρετού, της ελονοσίας, του δάγκειου, της chikungunya και του ιού Ζίκα.

Οι σεισμοί των 7,5 και 7,2 βαθμών που σημειώθηκαν την περασμένη Τετάρτη έχουν προκαλέσει αποδιοργάνωση στους μηχανισμούς καταγραφής θυμάτων και αναζήτησης αγνοουμένων, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Ο επίσημος απολογισμός ανέρχεται σε 1.719 νεκρούς και 5.034 τραυματίες, χωρίς οι αρχές να έχουν γνωστοποιήσει ακόμη τον αριθμό των αγνοουμένων. Ωστόσο, άλλες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους, γεγονός που αυξάνει την αβεβαιότητα για το πραγματικό μέγεθος της τραγωδίας. Παράλληλα, 15.866 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι.

Η μεταβατική πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, γνωστοποίησε ότι 38 νοσοκομεία υπέστησαν ζημιές. Μέχρι το Σάββατο, ο ΠΟΥ είχε στοιχεία από 21 μονάδες υγείας σε Καράκας, Λα Γκουάιρα, Μιράντα και Φαλκόν, από τις οποίες οι έξι έχουν δομικά προβλήματα ή λειτουργούν μερικώς, ενώ οι υπόλοιπες είναι ανοιχτές αλλά υπερφορτωμένες.

#Venezuela: 'Health services are under extreme pressure now,' @WHO warns, as 38 health facilities are reportedly affected by the earthquake, trauma cases surge, and several healthcare workers in La Guaira remain missing. https://t.co/AqRX8OokxT pic.twitter.com/ytJlupaJug — UN News (@UN_News_Centre) June 30, 2026