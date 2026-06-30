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ΚΟΣΜΟΣ

Υγειονομικός «εφιάλτης» στη Βενεζουέλα: 38 νοσοκομεία εκτός λειτουργίας και χιλιάδες άστεγοι

Βενεζουέλα - σεισμός
clock 19:09 | 30/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για έξαρση νόσων όπως η ιλαρά και η διφθερίτιδα, λόγω των χαμηλών ποσοστών εμβολιασμού που υπήρχαν ήδη πριν από τους σεισμούς. Ταυτόχρονα, απειλητική καθίσταται η διάδοση ασθενειών που μεταφέρονται από κουνούπια ή μολυσμένο νερό, συμπεριλαμβανομένων του κίτρινου πυρετού, της ελονοσίας, του δάγκειου, της chikungunya και του ιού Ζίκα.

Οι σεισμοί των 7,5 και 7,2 βαθμών που σημειώθηκαν την περασμένη Τετάρτη έχουν προκαλέσει αποδιοργάνωση στους μηχανισμούς καταγραφής θυμάτων και αναζήτησης αγνοουμένων, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

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Βενεζουελα Άστεγοι υγειονομική βόμβα
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