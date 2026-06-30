Υγειονομικός «εφιάλτης» στη Βενεζουέλα: 38 νοσοκομεία εκτός λειτουργίας και χιλιάδες άστεγοι

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για έξαρση νόσων όπως η ιλαρά και η διφθερίτιδα, λόγω των χαμηλών ποσοστών εμβολιασμού που υπήρχαν ήδη πριν από τους σεισμούς. Ταυτόχρονα, απειλητική καθίσταται η διάδοση ασθενειών που μεταφέρονται από κουνούπια ή μολυσμένο νερό, συμπεριλαμβανομένων του κίτρινου πυρετού, της ελονοσίας, του δάγκειου, της chikungunya και του ιού Ζίκα.
Οι σεισμοί των 7,5 και 7,2 βαθμών που σημειώθηκαν την περασμένη Τετάρτη έχουν προκαλέσει αποδιοργάνωση στους μηχανισμούς καταγραφής θυμάτων και αναζήτησης αγνοουμένων, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.
Drone video shows collapsed buildings and massive piles of rubble in La Guaira, Venezuela, on Monday, five days after twin earthquakes hit the country. Over 1,700 have died and thousands more have been injured in the quakes. pic.twitter.com/aZH29GinmF
— CBS News (@CBSNews) June 30, 2026
Ο επίσημος απολογισμός ανέρχεται σε 1.719 νεκρούς και 5.034 τραυματίες, χωρίς οι αρχές να έχουν γνωστοποιήσει ακόμη τον αριθμό των αγνοουμένων. Ωστόσο, άλλες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους, γεγονός που αυξάνει την αβεβαιότητα για το πραγματικό μέγεθος της τραγωδίας. Παράλληλα, 15.866 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι.
Η μεταβατική πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, γνωστοποίησε ότι 38 νοσοκομεία υπέστησαν ζημιές. Μέχρι το Σάββατο, ο ΠΟΥ είχε στοιχεία από 21 μονάδες υγείας σε Καράκας, Λα Γκουάιρα, Μιράντα και Φαλκόν, από τις οποίες οι έξι έχουν δομικά προβλήματα ή λειτουργούν μερικώς, ενώ οι υπόλοιπες είναι ανοιχτές αλλά υπερφορτωμένες.
#Venezuela: 'Health services are under extreme pressure now,' @WHO warns, as 38 health facilities are reportedly affected by the earthquake, trauma cases surge, and several healthcare workers in La Guaira remain missing. https://t.co/AqRX8OokxT pic.twitter.com/ytJlupaJug
— UN News (@UN_News_Centre) June 30, 2026
Ο εκπρόσωπος Λίντμαϊερ περιέγραψε τη λειτουργία των νοσοκομείων ως χαοτική, με υπερπλήρωση, καθυστερήσεις σε χειρουργεία τραυματολογίας, ορθοπεδικής και νευροχειρουργικής, παραβίαση κανόνων ασφαλείας και εξάντληση του προσωπικού.
Ανησυχία προκαλεί, επίσης, η κατάρρευση των ιατροδικαστικών υπηρεσιών και των νεκροτομείων, καθώς και η έλλειψη συστηματικής καταγραφής νεκρών και αγνοουμένων.
Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) τονίζει ότι στις πληγείσες περιοχές εντείνονται οι κοινωνικές εντάσεις, λόγω της περιορισμένης πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια. Υπολογίζει ότι χρειάζονται 14,85 εκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση της προστασίας, τη διανομή ειδών ανάγκης και την προσωρινή στέγαση 30.000 ανθρώπων τους επόμενους έξι μήνες.
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανακοίνωσαν ότι σχεδιάζουν να εντείνουν τη δράση τους για την υποστήριξη όσων έμειναν άστεγοι. Αν και οι έρευνες διάσωσης ολοκληρώνονται, οι ανάγκες των επιζώντων αυξάνονται, με τη ζήτηση για ψυχολογική υποστήριξη να είναι ιδιαίτερα υψηλή.
A week after Venezuela's devastating earthquakes, the focus is slowly shifting from survival to recovery.
Firefighters, rescue teams and heavy machinery are now clearing the remains of a collapsed building in Caracas, with crews continuing to search voids in the rubble as… pic.twitter.com/meWkExt8oY
— Global South World (@g_s_world) June 30, 2026
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