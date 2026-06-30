Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος: Η «ώρα» του άρθρου 86 και της ευθύνης υπουργών

Συνεχίζει τις εργασίες της η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος στη Βουλή, με τη συζήτηση να εισέρχεται αυτή την εβδομάδα στην κρίσιμη ενότητα των διατάξεων του κράτους δικαίου.

Συγκεκριμένα:

Σήμερα, Τρίτη, αντικείμενο της συνεδρίασης είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος (Δίωξη κατά μελών της κυβέρνησης, Ειδικό Δικαστήριο).



Την Τετάρτη 1/7 θα συζητηθεί η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση των άρθρων 89 του Συντάγματος (Δικαστικά ασυμβίβαστα) και 90 (Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο).



Την Πέμπτη 2/7 αντικείμενο της συζήτησης θα είναι η πρόταση αναθεώρησης των άρθρων 97 (Μικτά ορκωτά δικαστήρια), 99 (αγωγές κακοδικίας), 100 (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο).

Υπενθυμίζεται ότι σε ό,τι αφορά το άρθρο 86 του Συντάγματος, η Νέα Δημοκρατία προτείνει διενέργεια ανάκρισης, προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης από Εισαγγελέα Εφετών και πρόταση άσκησης δίωξης από ανώτατο δικαστικό όργανο. Επίσης κατάργηση της διαβίβασης των οποιωνδήποτε στοιχείων «αμελλητί» στη Βουλή, καθώς και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Προτείνεται άσκηση δίωξης για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν μέλη της κυβέρνησης ή υφυπουργοί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, με απόφαση της Βουλής, με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών με ονομαστική ψηφοφορία.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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