Νοσοκομείο Χανίων: Να κηρυχθεί άγονο υγειονομικά, ζητά ο Δοικητής από τον Υπουργό Υγείας

Την ένταξη του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων στις υγειονομικά άγονες περιοχές ζητά ο διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Μπέας, με ολοκληρωμένο υπόμνημα προς τον Υπουργό Υγείας, Αδωνι Γεωργιάδη επισημαίνοντας ότι το νοσηλευτικό ίδρυμα αντιμετωπίζει σοβαρές και διαχρονικές ελλείψεις ιατρικού προσωπικού, οι οποίες δυσχεραίνουν τη λειτουργία κρίσιμων τμημάτων.

Στο υπόμνημά του, ο κ. Μπέας υπογραμμίζει ότι η πρόταση δεν βασίζεται σε συγκυριακές εκτιμήσεις, αλλά σε στοιχεία που, όπως αναφέρει, καταγράφουν σταθερή αδυναμία κάλυψης θέσεων ιατρών ΕΣΥ τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα δεδομένα που παραθέτει, την περίοδο 2020–2025 προκηρύχθηκαν 109 θέσεις ιατρών σε 13 προκηρύξεις, εκ των οποίων 53 έμειναν άγονες, ενώ και στην πιο πρόσφατη προκήρυξη του Μαΐου 2026 σημαντικό ποσοστό θέσεων δεν καλύφθηκε.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ελλείψεις σε νευραλγικές ειδικότητες, όπως η Εσωτερική Παθολογία, η Αναισθησιολογία και η Επείγουσα Ιατρική, οι οποίες χαρακτηρίζονται καθοριστικές για τη λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, των κλινικών και των χειρουργείων.

Παράλληλα, στο υπόμνημα επισημαίνεται ότι η αυξημένη δυσκολία προσέλκυσης ιατρών συνδέεται, μεταξύ άλλων, με το υψηλό κόστος διαβίωσης στην περιοχή των Χανίων, κυρίως σε επίπεδο στέγασης και ενοικίων, το οποίο λειτουργεί αποτρεπτικά για νέους επαγγελματίες υγείας.

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπως τονίζεται, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πιο επιβαρυμένα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, με ιδιαίτερα υψηλό αριθμό προσελεύσεων στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και αυξημένο φόρτο περιστατικών σε καθημερινή βάση, εξυπηρετώντας τόσο τον μόνιμο πληθυσμό της Δυτικής Κρήτης όσο και τον μεγάλο αριθμό επισκεπτών της περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η ένταξη του νοσοκομείου στις άγονες υγειονομικά περιοχές, μέτρο που –όπως αναφέρεται– θα μπορούσε να συμβάλει στην ενίσχυση της στελέχωσης μέσω οικονομικών κινήτρων, τόσο για την προσέλκυση νέων ιατρών όσο και για τη διατήρηση του υφιστάμενου προσωπικού.

Η ανάρτηση του Διοικητή:

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