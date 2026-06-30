ΒΟΑΚ: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Χανιά λόγω δύο νέων εργοταξίων

Ανακοινώνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, η λήψη έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για εκτέλεση εργασιών στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων προκειμένου πραγματοποιηθούν οι καθορισμένες εργασίες, ισχύουσες από την 01/07/2026 έως και την 01/09/2026 ως εξής:

από τη χ.θ. 20+700 έως και 22+700 στο τμήμα Χανιά – Γεωργιούπολη (μετά τον Κόμβο Καλυβών)

από τη χ.θ. 33+000 έως και χ.θ. 31+000 (Κόμβος Νωπηγείων) του τμήματος Κίσσαμος – Κολυμπάρι

Κατά τη διάρκεια ισχύς των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία θα διεξάγεται επί του Β.Ο.Α.Κ. στο ύψος των έργων κανονικά και για τις δύο κατευθύνσεις με στένωση λωρίδων κυκλοφορίας.

Η τήρηση των ανωτέρω ρυθμίσεων είναι απαραίτητη για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και την προστασία τόσο των εργαζομένων όσο και των χρηστών του οδικού δικτύου. Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

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