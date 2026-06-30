Μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Ένας νεκρός και ένας εγκαυματίας - Κοντά σε σπίτια οι φλόγες

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Ένας νεκρός και μια εγκαυματίας είναι ο τραγικός απολογισμός από την φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Δερβένι Θεσσαλονίκης. Η φωτιά έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, ενώ σύμφωνα με το parallaximag.gr απειλούνται σπίτια στις κοινότητες του Δερβενίου και Λητής.

Λίγο μετά της 17:00 ήχησε ο αριθμός έκτακτης ανάγκης «112», ο οποίος καλεί τους κατοίκους της Λητής να κατευθυνθούν προς το γήπεδο της Λητής για την ασφάλειά τους.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 115 πυροσβέστες, 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα και εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο Ιπποκράτειο η 40χρονη που υπέστη εγκαύματα

Στη Χειρουργική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης θα παραμείνει για νοσηλεία 40χρονη γυναίκα, η οποία υπέστη εγκαύματα από την πυρκαγιά στο Δερβένι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα που μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο με ασθενοφόρο, φέρει εγκαύματα, κυρίως στα χέρια, καθώς και στο μηρό και στον τράχηλο και είναι σταθερή αιμοδυναμικά, ενώ δεν κινδυνεύει η ζωή της.

Φωτιά στους Δελφούς

Φωτιά μαίνεται εδώ και λίγη ώρα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαριολάτα Φωκίδας. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 15 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαριολάτα του δήμου Δελφών. Κινητοποιήθηκαν 48 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 30, 2026

Σε ύφεση η φωτιά στα Εξαμίλια Κορινθίας - Ανακόπηκε προτού πάρει διαστάσεις

Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (30/6) στον Άγιο Δημήτριο στα Εξαμίλια Κορινθίας, πριν προλάβει να πάρει διαστάσεις, μετά τη μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης, οι οποίες παραμένουν στο σημείο μέχρι την κατάσβεση της. Για την κατάσβεση επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Φωτιά και στο Κιλκίς

«112» ήχησε στο Κιλκίς για φωτιά στην περιοχή Ακρίτας της Περιφερειακής Ενότητας #Κιλκίς

«Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το «112».

Καλύτερη εικόνα στην Κορινθία

Σε ύφεση τέθηκε η πυρκαγιά στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας, πριν προλάβει να πάρει διαστάσεις, μετά τη μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης, οι οποίες παραμένουν στο σημείο μέχρι την κατάσβεση της.

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