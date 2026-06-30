Βρέθηκε σορός στη φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης – «Βροχή» τα 112 και εκκένωση οικισμού

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Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η φωτιά στο Δεβρένι του δήμο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης.

Μια σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε εντός δασικής έκτασης στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Δερβένι Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται ότι στις 15:40 ήχησε το πρώτο 112 για ετοιμότητα, ενώ στάλθηκε και δεύτερο μήνυμα στους κατοίκους του χωριού Λητή για εκκένωση, από Λητή προς γήπεδο Λητής.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, υπάρχει και ένας εγκαυματίας από τη μεγάλη φωτιά, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.

Ήδη έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις και αυτή τη στιγμή επιχειρούν 57 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα και Εθελοντές ενώ από εναέρια μέσα επιχειρούν περιοδικά 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι του δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 9 οχήματα και 1 Ε/Π — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 30, 2026

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