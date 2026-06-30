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ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε σορός στη φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης – «Βροχή» τα 112 και εκκένωση οικισμού

Δερβένι Θεσσαλονίκης φωτιά
clock 17:32 | 30/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η φωτιά στο Δεβρένι του δήμο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης.

Μια σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε εντός δασικής έκτασης στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Δερβένι Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται ότι στις 15:40 ήχησε το πρώτο 112 για ετοιμότητα, ενώ στάλθηκε και δεύτερο μήνυμα στους κατοίκους του χωριού Λητή για εκκένωση, από Λητή προς γήπεδο Λητής.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, υπάρχει και ένας εγκαυματίας από τη μεγάλη φωτιά, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.

Ήδη έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις και αυτή τη στιγμή επιχειρούν 57 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα και Εθελοντές ενώ από εναέρια μέσα επιχειρούν περιοδικά 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

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