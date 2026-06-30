Βόλει: Πήρε τον 18χρονο λίμπερο Σταμάτη Αυτζιόγλου

Με ένα ταλαντούχο παιδί, συνεχίζεται η μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας βόλεϊ του ΟΦΗ. Ο 18χρονος λίμπερο (30/6/2008, 1μ82) Σταμάτης Αυτζιόγλου, θα βρίσκεται στο ρόστερ της ομάδας, τη νέα σεζόν.

Ο Σταμάτης, ξεκίνησε την καριέρα του στον ΟΦΗ και αργότερα συνέχισε στον Πανθηναϊκό για 5 χρόνια, με την τελευταία σεζόν να τον βρίσκει στην εφηβική ομάδα του συλλόγου.

Ο Οργανισμός βόλεϊ του ΟΦΗ, είναι πολύ συγκινημένος με αυτήν την προσθήση, καθώς ο Σταμάτης Αυτζιόγλου, είναι ένα παιδί που έχει μεγαλώσει στην κυριολεξία μέσα στο βόλεϊ του ΟΦΗ.

Υιός του Δήμου Αυτζιόγλου, ενός ανθρώπου με μεγάλη προσφορά στο τμήμα βόλεϊ του ΟΦΗ, άλλοτε παίκτη, προπονητή και στατιστικολόγου της ομάδας μας, ο Σταμάτης, απο μικρό παιδί είναι μέσα στην ομάδα, έχει ζήσει την εξέλιξη της και σήμερα είναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα της.

Σήμερα, ημέρα των 18ων γενεθλίων του, τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια του ΟΦΗ και του ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία!

"Ηταν ένα όνειρο για μένα"

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Σταμάτης Αυτζιόγλου, ανέφερε ότι "είναι μια πολύ συγκινητική στιγμή για μένα. Ήταν ένα όνειρο μου, να παίξω στην ομάδα του ΟΦΗ. Ευχαριστώ τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη και θα κάνω τα πάντα για να την ανταποδώσω. Είναι ένα μεγάλο βήμα για μένα να είμαι στην Volley League".