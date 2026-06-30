Κολύμβηση: Κακουλάκης και Βασιλάκη στους Μεσογειακούς-Τιμωρία έξι μηνών σε αθλητή της εθνικής ομάδας

Με εξάμηνο αποκλεισμό από κάθε αγωνιστική δραστηριότητα τιμωρήθηκε αθλητής της εθνικής ομάδας κολύμβησης, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος. Ο εν λόγω κολυμβητής, ο οποίος είχε πιάσει όριο για τη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου του Παρισιού, καταγγέλθηκε από εθελοντή του μίτινγκ "Ακρόπολις" για επίθεση, με το Δ.Σ. της ΚΟΕ να παραπέμπει το θέμα στην πειθαρχική επιτροπή. Η τελευταία έκρινε ελεγκτέο τον αθλητή και του επέβαλε ποινή αποκλεισμού έξι μήνων, την οποία επικύρωσε κατά τη τελευταία συνεδρίασή του το διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας. Κατόπιν της απόφασης αυτής, ο εν λόγω αθλητής δεν θα συμπεριληφθεί στην αποστολή για το Παρίσι.

Παράλληλα, η ΚΟΕ αποφάσισε την αποστολή πλήρους και πολύ δυνατής ομάδας κολύμβησης στους Μεσογειακούς Αγώνες, που θα γίνουν τον Αύγουστο στον Τάραντα της Ιταλίας. Συνολικά η χώρα μας θα εκπροσωπηθεί από 20 αθλητές/τριες, οι περισσότεροι εκ των οποίων θα έχουν αγωνιστεί λίγες ημέρες νωρίτερα στο Παρίσι, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Αναλυτικά η αποστολή για τους Μεσογειακούς Αγώνες: Απόστολος Σίσκος (Αθλητική Ακαδημία Αστέρια), Βαγγέλης Μακρυγιάννης, Δανιήλ Γιουρτζίδης, Ανδρέας Βαζαίος, Νικόλ Παυλοπούλου, Γεωργία Δαμασιώτη (Παλαιό Φάληρο), Απόστολος Χρήστου, Στέργιος Μπίλας, Απόστολος Παπαστάμος, Μάριος Ζαφειρόπουλος, Άννα Βλάχου, Μάνια Τασάκου, Ελένη Κοντογεώργου (Ολυμπιακός), Σάββας Θώμογλου (ΟΦΘ), Άννα Ντουντουνάκη (Παναθηναϊκός), Βασίλης Κακουλάκης,(και Ωρίωνας)Δημήτρης Μάρκος, Ελένη Αντωνιάδου (ΠΑΟΚ), Ιάσονας Ρούτουλας (Ροή), Άρτεμις Βασιλάκη (Τρίτων Ηρακλείου).

Τέλος, σε ό,τι αφορά τα αγωνίσματα καταδύσεων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υγρού στίβου, η χώρα μας θα εκπροσωπηθεί στο Παρίσι από τους Θεόφιλο Αυθίνο και Σταύρο Σιφναίο, με συνοδό τον τεχνικό σύμβουλο της ΚΟΕ, Ντανιέλ Ίσλας.