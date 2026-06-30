Super League: Αλαφούζος-Μαρινάκης σημειώσατε Χ

Χωρίς νέο πρόεδρο ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία της Super League, καθώς η πρώτη ψηφοφορία δεν ανέδειξε νικητή.

Οι δύο υποψήφιοι, ο Γιάννης Αλαφούζος και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, συγκέντρωσαν από επτά ψήφους, ενώ ο εκπρόσωπος της ΕΠΟ ψήφισε λευκό, με αποτέλεσμα να μην προκύψει νέος πρόεδρος του συνεταιρισμού.

Η απόλυτη ισορροπία στις ψήφους οδηγεί τη διαδικασία σε επανάληψη, με τις δύο πλευρές να καλούνται εκ νέου να διεκδικήσουν την προεδρία σε νέα ημερομηνία που θα οριστεί το προσεχές διάστημα.

Νέα εκλογική διαδικασία

Μετά το αποτέλεσμα της πρώτης ψηφοφορίας, οι ομάδες της Super League θα προχωρήσουν σε νέα εκλογική διαδικασία, προκειμένου να δοθεί οριστική λύση στο ζήτημα της προεδρίας.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην επαναληπτική ψηφοφορία, όπου θα φανεί αν θα υπάρξουν μεταβολές στους συσχετισμούς ή αν η «μάχη» ανάμεσα στους δύο ισχυρούς παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου θα συνεχιστεί με την ίδια ένταση.

Ποια αναλαμβάνει προσωρινά

Μέχρι τη διεξαγωγή των νέων εκλογών και την ανάδειξη νέου προέδρου, τα καθήκοντα της προέδρου της Super League θα ασκεί η αναπληρώτρια πρόεδρος, Κάτια Κοξένογλου, διασφαλίζοντας την εύρυθμη διοικητική λειτουργία του συνεταιρισμού έως την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας.