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ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Τρεις αδελφές κατηγορούνται για τη δολοφονία μητέρας πέντε παιδιών

Τέξας
clock 19:52 | 30/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Φρίκη προκαλεί η δολοφονία μιας μητέρας πέντες παιδιών στο Τέξας από μία 19χρονη.

Ειδικότερα, η 19χρονη Αμάγια Ντίαζ φέρεται να είναι εκείνη που μαχαίρωσε θανάσιμα την 32χρονη μητέρα πέντε παιδιών Καρολάιν Πένια, κατά τη διάρκεια άγριας συμπλοκής στο Ντελ Ρίο του Τέξας, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Η Ντίαζ, η αδελφή της Κίτι Μία Ντίαζ, 21 ετών, και η φίλη τους Κιάντρα Ρενέ Φαζ, επίσης 21 ετών, κατηγορούνται για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και κρατούνται με εγγύηση ύψους 5 εκατ. δολαρίων η καθεμία.

Να σημειωθεί πως πολλές αντιδράσεις προκάλεσε η εικόνα τόσο της 19χρονης όσο και της 21χρονης αδελφής της καθώς μόλις αστυνομικοί τις συνέλαβαν, η μια χαμογελούσε και η άλλη έκανε σόου για τις κάμερες.

Η μια την μαχαίρωσε και οι άλλες την ξυλοκόπησαν

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η Πένια μετέβη στο σπίτι της Φαζ, όπου λίγο αργότερα έφτασαν οι δύο αδελφές.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας φέρεται να δείχνει την 19χρονη να βγαίνει από όχημα κρατώντας αντικείμενο που εκτιμάται ότι ήταν μαχαίρι και να επιτίθεται στην 32χρονη, τραυματίζοντάς την στην πλάτη.

Οι Αρχές αναφέρουν ότι στη συνέχεια η Κίτι Ντίαζ και η Φαζ συμμετείχαν στην επίθεση, ξυλοκοπώντας το θύμα πριν διαφύγουν.

Η Πένια μεταφέρθηκε αρχικά σε τοπικό νοσοκομείο από τον ανιψιό της, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά της περίπου επτά ώρες αργότερα σε νοσοκομείο του Σαν Αντόνιο.

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