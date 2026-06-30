Βενεζουέλα: Πάνω από 1.700 οι νεκροί - Μακάβρια πρόβλεψη για ραγδαία αύξηση των θυμάτων

Στους 1.719 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από τους δύο καταστροφικούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, ενώ οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων μειώνονται δραματικά όσο περνούν οι ώρες.

Ο απολογισμός των θυμάτων γίνεται ολοένα και βαρύτερος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες, οι τραυματίες έχουν φτάσει τους 5.034, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν αδιάκοπα τις επιχειρήσεις στα συντρίμμια, αναζητώντας εγκλωβισμένους.

Την ίδια ώρα, οι καταστροφές στις υποδομές είναι εκτεταμένες. Συνολικά 189 κτίρια έχουν ισοπεδωθεί, ενώ ακόμη 666 έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταρρεύσει μερικώς . Από την ημέρα των δύο ισχυρών σεισμών έχουν καταγραφεί 609 μετασεισμοί, με ισχυρότερο αυτόν των 4,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας.

🚨 RESCATE URGENTE 🚨



Siguen apareciendo animales vivos entre los escombros de los edificios derruidos, como consecuencia de los terremotos de #Venezuela.



El tiempo corre en contra de las personas y animales atrapados entre ellos.



La ayuda es urgente!!



Máxima difusión🙏



📣📣📣 pic.twitter.com/U0tz8xl2Z1 — Àrees de Gossos Badalona (@areagossosbdn) June 29, 2026

Στις πληγείσες περιοχές επικρατεί απόγνωση. Κάτοικοι καταγγέλλουν ότι σε πολλές κοινότητες δεν έχει φτάσει ακόμη οργανωμένη κρατική βοήθεια, ενώ οι επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης παραμένουν περιορισμένες. Όπως αναφέρουν, οι ίδιοι οι κάτοικοι και οι εθελοντές προσπαθούν με τα δικά τους μέσα να στηρίξουν τους πληγέντες και να εντοπίσουν αγνοούμενους.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στο Ελ Χουνκίτο, περίπου 33 χιλιόμετρα δυτικά του Καράκας, όπου οι κάτοικοι δηλώνουν ότι από την πρώτη στιγμή της καταστροφής έχουν δει ελάχιστη παρουσία κρατικών συνεργείων και βασίζονται κυρίως στην αλληλεγγύη της τοπικής κοινωνίας.

Την ανησυχία της διεθνούς κοινότητας αποτυπώνει και η απόφαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να αποστείλει 10.000 νεκρόσακους στη Βενεζουέλα, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες ημέρες.

Venezuela Earthquake Devastation







Collapsed buildings & total ruin after 7.2 & 7.5 quakes struck.



Death toll: 1,430+ (thousands missing). Heartbreaking.







Pray for Venezuela 🇻🇪 🙏🏻 pic.twitter.com/jAHekxoxqw — TaraBull (@TaraBull) June 29, 2026

Ο συντονιστής του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια στη χώρα, Τζανλούκα Ραμπόλα Ντελ Τίνταρο, απέφυγε να κάνει εκτιμήσεις για τον τελικό αριθμό των νεκρών, τονίζοντας ότι θα πρέπει να αναμένονται τα επίσημα στοιχεία των αρχών. Επισήμανε, ωστόσο, ότι περίπου 2.500 κτίρια έχουν καταστραφεί, τα περισσότερα ολοσχερώς, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την εξέλιξη του απολογισμού.

🇻🇪 Venezuela agora à noite:







Depois de um dia exaustivo de trabalho, uma cena emocionante trouxe esperança e renovou a fé de todos. No fim da jornada, Deus concedeu uma recompensa inesperada: um momento mágico que emocionou quem estava presente. Que nunca percamos a esperança,… pic.twitter.com/KNJUhpC4zp — Julio Schneider 🇧🇷🇺🇸 (@juliovschneider) June 30, 2026

Παράλληλα, εξήρε την άμεση ανταπόκριση της διεθνούς κοινότητας, επισημαίνοντας ότι στις πληγείσες περιοχές επιχειρούν περισσότερες από 40 διασωστικές ομάδες από 27 χώρες, με πάνω από 2.000 διασώστες και περισσότερους από 160 ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. Μάλιστα, σωστικά συνεργεία από το εξωτερικό κατάφεραν την Κυριακή να ανασύρουν επτά ανθρώπους ζωντανούς μέσα από τα ερείπια, δίνοντας μια μικρή αχτίδα ελπίδας μέσα στο μέγεθος της καταστροφής.

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