Βενεζουέλα: Σβήνουν οι ελπίδες για επιζώντες - Οργή λαού (βίντεο)

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Πέμπτη μέρα από τα φονικά Ρίχτερ στη Βενεζουέλα και οι τελευταίες ελπίδες για να βρεθούν επιζώντες αρχίζουν να σβήνουν.

Από τα χαλάσματα αναδύεται οσμή θανάτου, όπου απελπισμένοι συγγενείς αναζητούν μάταια τους ανθρώπους τους και ξεσπούν οργισμένοι κατά της κυβέρνησης που δεν κατάφερε να βοηθήσει ουσιαστικά στις επιχειρήσεις διάσωσης.

Ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τους σεισμούς της περασμένης εβδομάδας αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω.

Η αναπληρώτρια πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ δήλωσε ότι 1.450 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα των δύο σεισμών που έπληξαν τη χώρα.

Σε ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης, ανέφερε ότι 3.150 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 12.721 οικογένειες επλήγησαν από την καταστροφή.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, πάνω από 46.000 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.

Φουντώνει η οργή του λαού

Την ίδια ώρα, υπάρχουν πολλές επικρίσεις για τη διαχείριση της κρίσης από την κυβέρνηση και έντονες διαμαρτυρίες για την ανεπαρκή ανταπόκριση από το στρατό και την αστυνομία.

Εκτός από τις εικόνες καταστροφής, μας έρχονται από τη Βενεζουέλα και πολλές εικόνες οργής. Της οργής των πολιτών που διαμαρτύρονται για την ολιγωρία των αρχών.

#TerremotoVenezuela | Las imágenes satelitales ayudan a comprender la magnitud del daño







«Antes y después: imágenes de las zonas más golpeadas por el terremoto en Venezuela»







🖊️#DatosRTVE https://t.co/CvJNC9jlxB pic.twitter.com/z7WLatrD4U — RTVE Noticias (@rtvenoticias) June 27, 2026

Καταγγέλλουν μεταξύ άλλων ότι στρατός και αστυνομία δεν ανταποκρίθηκαν εγκαίρως στις εκκλήσεις για βοήθεια, ότι δεν συμμετέχουν στις προσπάθειες διάσωσης, απλώς παρακολουθούν τα συνεργεία να δουλεύουν ακόμη και ότι εμφανίζονται μόνο για να βγάλουν φωτογραφίες την ώρα που μέσα από τα συντρίμμια υπάρχουν ενδείξεις ζωής.

Αγωνία στα συντρίμμια

Οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων παρεμποδίζονται τόσο από την κυκλοφοριακή συμφόρηση στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο προς την πολιτεία Λα Γουάιρα, κάτι που καθυστερεί την άφιξη των ομάδων διάσωσης, αλλά και από τα χαλάσματα των κτηρίων και των γεφυρών που έχουν καταρρεύσει.

Σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ, 24 είναι οι χώρες που έχουν στείλει βοήθεια και ανάμεσά τους βρίσκονται 2.741 διασώστες.

Το Σάββατο έφτασαν εξειδικευμένες μονάδες από Χιλή, Κολομβία, Δομινικανή Δημοκρατία, Ισημερινό, Σαλβαδόρ, Μεξικό, Παναμά, Ισπανία, Ελβετία και Ηνωμένες Πολιτείες. Οι τελευταίες μάλιστα έστειλαν στη χώρα υποστράτηγο του Σώματος Πεζοναυτών για να κατευθύνει τις στρατιωτικές προσπάθειες παροχής βοήθειας, οι οποίες περιλαμβάνουν δύο πλοία, ελικόπτερα, βαρέα αεροπλάνα μεταφοράς φορτίου για την παροχή βοήθειας.

Επίσης έχουν σπεύσει και σωστικά συνεργεία από διάφορες αμερικανικές πολιτείες, ενώ έως τώρα το κόστος της ζημιάς εκτιμάται στα 6,7 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

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