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ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελληνική αποστολή διασωστών καθ' οδόν για τη σεισμόπληκτη Βενεζουέλα

Βενεζουέλα - σεισμός
clock 10:48 | 29/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ομάδα εθελοντών από το δήμο Θεσσαλονίκης θα βρεθούν στην Βενεζουέλα και στις περιοχές που επλήγησαν από το διπλό σεισμό, για να συνδράμουν στο έργο των διασωστών.

Αρχικά θα βρεθούν στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί θα ξεκινήσει το μακρύ ταξίδι, έχοντας τακτοποιηθεί εκκρεμότητες, όπως και ο εμβολιασμός τους και τα απαραίτητα χαρτιά.

Η ομάδα των εθελοντών θα αποτελείται από 15 άτομα, ενώ θα είναι μαζί τους και σκυλιά, εκπαιδευμένα για διασώσεις, καθώς οι αγνοούμενοι κάτω από τα χαλάσματα, παραμένουν -σύμφωνα με εκτιμήσεις- χιλιάδες.

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