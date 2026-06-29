Axios: ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις

Οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται ο ιστότοπος Axios. Στο πλαίσιο αυτό, αντιπροσωπείες των δύο πλευρών σχεδιάζουν να συναντηθούν την Τρίτη στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να επιλύσουν τη διαμάχη σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ.

Η νέα κλιμάκωση της βίας τα τελευταία 24ωρα ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη πυροδοτήθηκε από τις αντικρουόμενες ερμηνείες του μνημονίου κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου, ειδικά όσον αφορά τις διατάξεις για τα Στενά.

«Αποφασίσαμε να σταματήσουμε κάθε επίθεση», δήλωσε ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος ενώ ένας ακόμα και μια πηγή με γνώση της κατάστασης επιβεβαίωσαν τη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη.

Οι συνομιλίες της Τρίτης είχαν αρχικά προγραμματιστεί να λάβουν χώρα στην Ελβετία με κεντρικό θέμα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, σύμφωνα με πηγή. Η κλιμάκωση της έντασης, ωστόσο, οδήγησε στη μεταφορά των συνομιλιών σε διαφορετική τοποθεσία και στην επανεστίαση της ατζέντας στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το μνημόνιο κατανόησης, το Ιράν δεσμεύτηκε να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ. Σε αντάλλαγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήραν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία την περασμένη εβδομάδα, η αμερικανική αντιπροσωπεία -με επικεφαλής τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς– συμφώνησε με το Ιράν να δημιουργηθεί μια «γραμμή επικοινωνίας» μεταξύ του αμερικανικού στρατού και των Φρουρών της Επανάστασης για τον συντονισμό της κυκλοφορίας στα Στενά. Μέχρι το Σάββατο, η «γραμμή επικοινωνίας» δεν είχε ακόμη τεθεί σε λειτουργία.

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