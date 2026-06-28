Φωτιά σε κτίριο στην Καλλιθέα: Ηλικιωμένη πήδηξε από το μπαλκόνι για να σωθεί

Υπό έλεγχο τέθηκε αργά το απόγευμα η φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα, στην Αθήνα με αποτέλεσμα να νοσηλεύονται τουλάχιστον δύο άνθρωποι.Το διαμέρισμα βρίσκεται σε διώροφη κατοικία στην συμβολή των οδών Αριστείδου και Αγίων Πάντων, στην Καλλιθέα, ενώ η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 16:00.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ηλικιωμένη πήδηξε από το μπαλκόνι αλλά δεν τραυματίστηκε καθώς κάτοικοι της περιοχής φρόντισαν ώστε να μην πέσει στο έδαφος. Ωστόσο η 75χρονη γυναίκα αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Το ΕΚΑΒ παρέλαβε και έναν άνδρα 80 ετών, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο πόδι. Επιπλέον, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένας εθελοντής πυροσβέστης υπέστη εγκαύματα στο πρόσωπο. Πρόκειται για διώροφη πολυκατοικία, η οποία όπως βλέπετε και στην φωτογραφία που δημοσίευσε κάτοικος της περιοχής στην ομάδα του Facebook «Πυρκαγιά Ενημέρωση», έχει παραδοθεί στις φλόγες.

Για την αντιμετώπισή της επιχείρησαν 24 πυροσβέστες και 7 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Σημειώνεται ότι το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αττικής έχει μεταβεί στην πυρκαγιά για την διερεύνηση των αιτίων της.

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