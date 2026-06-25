Ανακαίνιση Κατοικίας: Πώς θα πάρετε έως 36.000 ευρώ με λίγα κλικ στο Taxisnet

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που επιθυμούν να ενταχθούν στο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο «Ανακαίνιση Κατοικίας», καθώς άνοιξε ο δρόμος για τις πρώτες ενέργειες συμμετοχής. Με τον συνολικό προϋπολογισμό της δράσης να ανέρχεται στο διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ, η ηλεκτρονική διαδικασία για την έκδοση της απαραίτητης βεβαίωσης επιλεξιμότητας είναι ήδη διαθέσιμη στο κοινό.

Πλέον, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet ΕΔΩ ώστε να διαπιστώσουν αν καλύπτουν τις προϋποθέσεις του προγράμματος. Αυτό το στάδιο προετοιμασίας είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι η επίσημη πλατφόρμα για την υποβολή των οριστικών αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει τις πύλες της την 1η Σεπτεμβρίου.

Ανακαίνιση Κατοικίας: Τα ποσά της επιδότησης

Βάσει του σχεδιασμού, το πρόγραμμα παρέχει εξαιρετικά υψηλά κίνητρα, καθώς το ποσοστό της επιδότησης για τις εργασίες επισκευής μπορεί να αγγίξει ακόμα και το 95% της συνολικής δαπάνης. Το μέγιστο ποσό της οικονομικής ενίσχυσης που μπορεί να λάβει ένας δικαιούχος ορίζεται στα 36.000 ευρώ ανά ιδιοκτησία, ή εναλλακτικά στα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέγιστη κλίμακα επιδότησης έχει σχεδιαστεί με κοινωνικά και γεωγραφικά κριτήρια. Συνεπώς, τα μεγαλύτερα ποσοστά θα κατευθυνθούν σε νοικοκυριά που βρίσκονται σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές της χώρας. Παράλληλα, αυξημένη μέριμνα λαμβάνεται για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, στις οποίες συγκαταλέγονται τα άτομα με αναπηρία, καθώς και οι μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες.

Για να θεωρηθεί ένα σπίτι επιλέξιμο, θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες τεχνικές και νομικές προδιαγραφές. Αρχικά, δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά όσες κατοικίες διαθέτουν οικοδομική άδεια η οποία έχει εκδοθεί το αργότερο μέχρι τα τέλη του 1990. Ως προς το μέγεθος του ακινήτου, τίθεται ανώτατο όριο επιφάνειας τα 120 τετραγωνικά μέτρα, το οποίο ωστόσο διευρύνεται στα 150 τετραγωνικά μέτρα για τις περιπτώσεις τρίτεκνων και πολύτεκνων νοικοκυριών.

Επιπρόσθετα, η κατοικία που πρόκειται να ανακαινιστεί οφείλει να κατατάσσεται ενεργειακά το πολύ έως την κατηγορία Γ. Βασικός όρος ένταξης είναι επίσης το ακίνητο να μην έχει ήδη ωφεληθεί από άλλο παρεμφερές πρόγραμμα μετά την 1η Ιανουαρίου του 2020. Παράλληλα, απαγορεύεται ρητά η συμμετοχή κατοικιών που αξιοποιούνται εμπορικά μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αντίθετα, στο πρόγραμμα γίνονται δεκτά σπίτια που είτε κατοικούνται κανονικά, είτε δηλώνονται ως κενά για τη διετία 2024-2025.

Η κρίση και έγκριση των αιτημάτων θα γίνει με τη μέθοδο της σταδιακής αξιολόγησης. Με βάση τις οδηγίες του προγράμματος, σαφές προβάδισμα θα δοθεί στους φακέλους που διεκδικούν μικρότερα ποσά επιδότησης. Αμέσως μετά την εξέταση αυτών των περιπτώσεων, η διαδικασία θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των αιτήσεων που απαιτούν μεγαλύτερη χρηματοδότηση, προσεγγίζοντας το ανώτατο όριο ενίσχυσης των 36.000 ευρώ.

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