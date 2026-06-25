Δολοφονία Σταυρούλας: Αστυνομικοί προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη κατά του Σταύρου Μπαλάσκα

Νομική απάντηση στις δημόσιες τοποθετήσεις του Σταύρου Μπαλάσκα για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά δίνουν αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, οι οποίοι αποφάσισαν να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη καταθέτοντας έγκληση σε βάρος του πρώην αστυνομικού και τηλεοπτικού σχολιαστή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της δικηγορικής εταιρείας ESM LAW FIRM – Ε.Σ. Μάρκου και Συνεργάτες, στις 23 Ιουνίου 2026 δόθηκε εντολή για την άμεση υποβολή μήνυσης στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών εκ μέρους αστυνομικών των Χανίων. Οι εγκαλούντες υποστηρίζουν ότι ο κ. Μπαλάσκας προχώρησε σε δημόσιες αναφορές που περιείχαν ανακριβή στοιχεία και έπληξαν τόσο την προσωπική τους υπόληψη όσο και το κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί διαψεύδουν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί επικοινωνίας του τηλεοπτικού σχολιαστή με τον Ταξίαρχο Κανέλλο Νικολάου ή με στελέχη της υπηρεσίας τους. Όπως τονίζουν, ουδέποτε υπήρξε τέτοια επαφή, ενώ χαρακτηρίζουν αβάσιμα τα σενάρια περί «αστυνομικής γκάφας» και επιχειρησιακών λαθών που φέρεται να παρουσιάστηκαν δημόσια.

Σύμφωνα με την ίδια πλευρά, τη στιγμή που διατυπώνονταν οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί, οι αστυνομικές αρχές είχαν ήδη προχωρήσει αποφασιστικά στην έρευνα και βρίσκονταν πολύ κοντά στη σύλληψη του βασικού υπόπτου της υπόθεσης.

Η απόφαση για δικαστική προσφυγή ελήφθη έπειτα από έντονη δυσαρέσκεια που προκλήθηκε στους κόλπους της υπηρεσίας. Αξιωματικοί που συμμετείχαν στις έρευνες θεωρούν ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του κ. Μπαλάσκα ξεπέρασαν τα όρια της κριτικής, δημιουργώντας στην κοινή γνώμη την εντύπωση ότι οι χειρισμοί της Αστυνομίας ήταν ελλιπείς ή λανθασμένοι.

Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι οι δηλώσεις αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς προέρχονται από έναν άνθρωπο που υπηρέτησε επί σειρά ετών στο Σώμα και γνωρίζει τη σημασία της προσεκτικής διαχείρισης πληροφοριών σε υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Κατά την πλευρά των αστυνομικών, οι επίμαχες αναφορές δεν έθιξαν μόνο συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά επηρέασαν συνολικά την εικόνα της ΕΛ.ΑΣ., αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπήρξαν σοβαρές παραλείψεις κατά τη διερεύνηση της ανθρωποκτονίας, παρά το γεγονός ότι η υπόθεση εξιχνιάστηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι εντολείς της δικηγορικής εταιρείας δηλώνουν αποφασισμένοι να αξιοποιήσουν κάθε νόμιμο μέσο για την προάσπιση της προσωπικής και υπηρεσιακής τους αξιοπρέπειας, υποστηρίζοντας ότι η προσφυγή στη Δικαιοσύνη αποτελεί όχι μόνο προσωπικό δικαίωμα, αλλά και θεσμική υποχρέωση απέναντι στο Σώμα που υπηρετούν. Έτσι, η αντιπαράθεση μεταξύ των αστυνομικών των Χανίων και του Σταύρου Μπαλάσκα αναμένεται πλέον να κριθεί στις δικαστικές αίθουσες.

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