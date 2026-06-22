Κρήτη: Ο μαρτυρικός θάνατος της Σταυρούλας και το βίντεο που τα "είπε" όλα

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στα Χανιά η εξιχνίαση της υπόθεσης εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία κατέληξε σε υπόθεση ανθρωποκτονίας. Η γυναίκα, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί εδώ και εβδομάδες, βρέθηκε νεκρή σε αγροτική περιοχή του Βατολάκκου, ύστερα από υπόδειξη του 43χρονου αλλοδαπού ενοικιαστή της, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του στις αστυνομικές αρχές. Η σορός της βρέθηιε δεμένη χειροπόδαρα και φιμωνμένη.

Η εξαφάνιση της Σταυρούλας είχε κινητοποιήσει συγγενείς, φίλους και τις διωκτικές αρχές, ενώ από νωρίς στο μικροσκόπιο των ερευνών είχε βρεθεί ο ενοικιαστής ακινήτου που διατηρούσε η 45χρονη. Οι υποψίες ενισχύθηκαν μετά τον εντοπισμό κηλίδων αίματος σε χώρους που συνδέονταν με τον 43χρονο, καθώς και από τη στάση που φέρεται να κράτησε κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ο 43χρονος υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε θάψει τη σορό της γυναίκας, η οποία βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη. Οι αρχές εξετάζουν πλέον κάθε πτυχή της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε το έγκλημα.

Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι η δολοφονία δεν ήταν προσχεδιασμένη, αλλά σημειώθηκε έπειτα από έντονη αντιπαράθεση που είχε με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη για ζητήματα που αφορούσαν το μίσθιο ακίνητο. Κατά τους ισχυρισμούς του, ο καβγάς ξέφυγε από τον έλεγχο και κατέληξε στην ανθρωποκτονία.

Ένα από τα στοιχεία που προκαλεί εντύπωση στους αστυνομικούς είναι η επιλογή του σημείου ταφής της 45χρονης. Αντί για κάποια απόκρημνη ή ερημική τοποθεσία, ο δράστης επέλεξε ένα μέρος απόλυτα εμφανές και εύκολα προσβάσιμο, το οποίο μάλιστα συνορεύει με σπίτια, καλλιεργήσιμες εκτάσεις και ξένες ιδιοκτησίες.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από την ομολογία του, ο 43χρονος είχε αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στην εξαφάνιση της 45χρονης, φτάνοντας μάλιστα να υποστηρίζει δημόσια ότι δεχόταν απειλές για τη ζωή του και ότι επιχειρούσαν να τον εμπλέξουν στην υπόθεση.

Το "βίντεο" τα είπε όλα

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη φαίνεται πως διαδραμάτισε το υλικό από κάμερα ασφαλείας του σπιτιού, το οποίο οδήγησε τους αστυνομικούς της ΕΛ.ΑΣ. στον 43χρονο ενοικιαστή, ο οποίος τελικά ομολόγησε το έγκλημα.

Σύμφωνα με τις Αρχές, στο βίντεο καταγράφεται η 45χρονη να εισέρχεται στην οικία, χωρίς ωστόσο να εμφανίζεται να αποχωρεί από αυτή. Το συγκεκριμένο στοιχείο θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντικό για την πορεία της έρευνας.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ο 43χρονος είχε διαγράψει το επίμαχο βιντεοληπτικό υλικό σε μια προσπάθεια να εξαφανίσει στοιχεία που τον ενοχοποιούσαν. Ωστόσο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ανακτήσουν το αρχείο και να το αξιοποιήσουν στο πλαίσιο της έρευνας.

«Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό εκείνης της ημέρας που δείχνει τη γυναίκα να εισέρχεται στο σπίτι και να μην εξέρχεται ποτέ από αυτό. Το υλικό είχε διαγραφεί από τον δράστη και χρειάστηκε να γίνει διαδικασία ανάκτησης», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Δημογλίδου.

Αναφερόμενη, παράλληλα, στις πληροφορίες περί εξαφάνισης του 43χρονου για ορισμένο χρονικό διάστημα, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. διευκρίνισε ότι οι κινήσεις των αστυνομικών ήταν μέρος της ερευνητικής διαδικασίας. Όπως σημείωσε, οι Αρχές επέτρεψαν στον δράστη να κινηθεί ελεύθερα για ένα διάστημα, προκειμένου να συγκεντρωθούν περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία και να ενισχυθεί η δικογραφία σε βάρος του.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων Ταξίαρχος, Κανέλλος Νικολάου θα κάνει δηλώσεις σχετικά με τις εξελίξεις της υπόθεσης εξαφάνισης της Σταυρούλας λεβεντάκη, σήμερα και ώρα 10.30 στο Γραφείο του στη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων.

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